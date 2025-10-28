강원도-횡성군, 강원테크노파크 미래차 산업 육성 가속화

전국 첫 지자체 주도 정비기술 전문교육기관 현판 제막

강원도 횡성군은 28일 횡성 이모빌리티 지식산업센터에서 국토교통부로부터 지정받은 '미래차 정비기술인력 전문교육기관' 현판식을 개최하고 전국적인 미래차 산업 인재 양성의 본격적인 출발을 알렸다.

이번 지정은 전국에서 다섯 번째 사례이며, 특히 지방자치단체가 중심이 되어 추진한 최초의 전문교육기관 지정으로, 강원특별자치와 횡성군이 미래 모빌리티 산업을 선도할 수 있는 기반을 주도적으로 확보했다는 점에서 의미가 크다.

행사에는 강원특별자치도, 강원테크노파크, 자동차정비사업조합, 한라대학교 등 산·학·연·관 관계자들이 참석해 차세대 정비기술 인력 수요 확대에 대응하고 지역 일자리 창출을 위한 협력 의지를 다졌다.

최근 전기차·수소차 보급 확대와 더불어 정비 기술의 고도화가 요구되며 첨단 안전기술 교육의 중요성이 커지고 있다. 이에 횡성군은 강원특별자치도와 강원테크노파크와 협력해 전기차 관련 실습 중심 교육과정을 운영해 현장 즉시 활용 가능한 전문 인재를 키울 계획이다.

군은 2022년 지방주도형 수요맞춤형 일자리 지원사업을 통해 약 20억 원 규모의 이모빌리티 교육 인프라를 구축하였으며, 2025년부터는 강원테크노파크에 운영을 위탁하여 전문적이고 체계적인 교육사업을 추진하고 있다. 아울러 지방소멸대응기금(광역계정)으로 2027년 준공을 목표로 '이모빌리티 일자리지원센터' 조성을 추진하며 미래차 산업 생태계 구축을 단계적으로 확대해 나가고 있다.

김명기 횡성군수는 "미래차 시대에 기업과 청년 모두에게 기회를 제공하는 핵심 거점이 바로 횡성이 될 것"이라며 "강원특별자치도, 강원테크노파크와 함께 지역의 산업 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리겠다"고 밝혔다.

횡성군은 앞으로도 미래 모빌리티 산업 생태계를 확장하며 첨단 산업 중심 지역으로의 도약을 가속화할 계획이다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



