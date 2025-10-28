수원시 '평생학습축제' 11월1일 수원컨벤션센터서 개최

경기 수원시가 오는 11월1일 수원컨벤션센터에서 '제19회 수원시 평생학습축제'를 개최한다.

'배우고 (시대를) 잇는 중, 시간 여행자의 평생학습'을 주제로 열리는 이날 행사는 평생학습기관·단체, 학습동아리, 마을공동체, 시민이 함께 만들어가는 학습 문화의 장이다.

행사는 이날 오전 10시부터 평생학습 기관·단체, 학습동아리, 마을공동체 등이 평생학습 프로그램을 체험할 수 있는 42개 부스를 운영하고, 오후 2시 평생학습동아리 8팀의 공연이 열린다.

전시홀1 맞은편 미래체험 공간에서는 가상현실(VR) 스포츠, AI와 오목 대결 등 AI를 체험할 수 있다. 성균관대 지능로봇 리빙랩도 운영한다.

도서관 연계행사는 광복 80주년 기념 프로그램, 케이북(K-book) 데몬 헌터스, 세계관 속 독서 체험, 소품 만들기 등이 있고, 성인문해학습자가 참여하는 성인문해한마당은 삼행시·글짓기 경연, 시낭송, '도전! 청춘골든벨'(우리말 겨루기, 스피드퀴즈) 등으로 진행된다.

학습관 오픈데이는 전통떡 만들기, 보리아트 무드등 만들기, 케데헌 나무 티포스트 만들기, AI 행복 멘탈 체험 등을 할 수 있는 원데이클래스 강좌다.

이재준 수원시장은 "수원시는 배움이 멈추지 않는 도시, 세대와 시대를 연결하는 평생학습 도시를 지향하고 있다"며 "시민의 배움이 도시의 성장으로 이어지도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





