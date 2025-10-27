중대본 "장애 정보시스템 복구율 77.7%"…청와대 국민개방 홈피 정상화

시스템 709개 중 551개 정상화

중앙재난안전대책본부(중대본)는 27일 오후 9시 기준 국가정보자원관리원 화재로 중단된 행정정보시스템 709개 중 551개가 정상화됐다고 밝혔다. 시스템 복구율은 77.7%다.

이날 새롭게 복구된 시스템은 문화체육관광부 청와대국민개방홈페이지, 보건복지부 휴·폐업 의료기관 진료기록보관시스템, 개인정보보호위원회 개인정보보호종합지원포털, 금융위원회 인허가등록신고 등 12개다.

윤호중 행정안전부 장관이 10월20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중대본 13차 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스.

핵심인 1등급 시스템은 40개 중 34개(85.0%), 2등급은 68개 중 55개(80.9%)가 복구됐다. 2등급 복구율은 이날 처음 80%를 넘겼다.

중대본은 이달 말까지 1·2등급 시스템 정상화를 목표로 복구에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.





