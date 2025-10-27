본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

김건희특검 "민중기 '대통령실에 사의 표명' 보도 사실무근"

박준이기자

입력2025.10.27 21:02

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"주식 매도 과정에서 위법 없어"

김건희 여사 관련 의혹 수사를 총괄하는 민중기 특별검사가 27일 미공개 주식 거래 의혹이 불거지자 사의를 표명했다는 보도에 대해 사실무근이라고 밝혔다.


특검팀은 이날 언론에 "민중기 특검이 용산 대통령실을 찾아 사의를 표명했으나 대통령실이 반려했다는 기사는 사실이 아님을 알려드린다"고 공지했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사와 관련한 각종 의혹 사건을 수사하는 민중기 특별검사가 7월2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 사무실 앞에서 현판 제막을 한 뒤 발언하고 있다. 공동취재팀, 연합뉴스.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사와 관련한 각종 의혹 사건을 수사하는 민중기 특별검사가 7월2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 사무실 앞에서 현판 제막을 한 뒤 발언하고 있다. 공동취재팀, 연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

앞서 한 언론은 민 특검이 미공개 주식 거래 의혹이 불거진 직후 대통령실로 직접 찾아가 사퇴 의사를 밝혔으나, 대통령실 민정라인이 내달 말까지 자리를 지켜달라며 반려했다고 보도했다.


민 특검은 고법 부장판사(차관급) 시절이던 2010년께 분식회계가 적발된 태양광 소재 업체 네오세미테크의 주식을 매도해 1억원 이상 수익을 낸 것으로 밝혀져 미공개 정보 이용 의혹이 불거졌다.


이에 국민의힘이 최근 그를 자본시장법 위반 혐의로 수사기관에 고발했고 현재 서울 종로경찰서가 사건을 배당받아 수사 중이다.

민 특검은 지난 20일 "주식 취득과 매도 과정에서 미공개정보 이용 등 위법 사항이 없었다"고 직접 해명한 바 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기