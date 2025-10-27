영월군-강원교육청-영월교육지원청, '더나은교육지구' 운영 업무협약 체결

체험 중심 진로 교육 확대

강원도 영월군(부군수 전대복)과 강원특별자치도교육청(교육감 신경호), 영월교육지원청(교육장 신동훈)은 27일 군청에서 '더나은교육지구' 운영을 위한 업무 협약식을 개최했다고 밝혔다.

전대복 영월군 부군수와 신경호 강원특별자치도교육감, 신동훈 영월교육지원청 교육장이 27일 군청에서 '더나은교육지구' 운영을 위한 업무 협약식을 개최하고 있다. 영월군 제공

이번 협약은 영월군 학생들이 당면한 교육 현안을 공동으로 해결하기 위해 신뢰와 협력을 바탕으로 지속 가능한 '더나은교육지구' 운영을 목표로 한다.

주요 내용은 영월군과 강원특별자치도교육청, 강원특별자치도영월교육지원청이 협력하여 학생들의 삶을 중심으로 총체적 지원이 가능한 민·관·학 협치 체계를 구축하고, 더불어 살아가는 시민으로 성장하는 지역 교육 공동체를 만들어 나가는 것이다.

영월 더나은교육지구는 세 가지 주요 방향으로 사업을 추진한다. 첫째, 영월 교사 교육과정 자율화 운영 지원 및 연합 연구회 지원, 둘째, 진로 진학 지원 프로그램과 영월愛 두루 배움길, 농촌체험교실 등 마을 자원을 활용한 체험 중심 진로 교육을 확대하며, 셋째, 가족 동아리 지원, 마음누리 문화예술 공연, 마을 건강 프로그램, 아카데미 특강 등을 통해 소통과 협력의 네트워크를 구축한다.

전대복 영월부군수는 "이번 협약 연장으로 민·관·학이 유기적으로 협력하고 영월군만의 특색을 반영한 공교육 혁신과 온마을 교육 공동체 조성을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





영월=이종구 기자



