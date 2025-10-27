본문 바로가기
곡성군, 청년·신혼부부 주택자금 대출이자 지원

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.27 16:25

연 최대 100만원…2년간
11월 14일까지 20명 모집

곡성군 청사 전경.

곡성군 청사 전경.

전남 곡성군(군수 조상래)은 '2025년 청년·신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업' 대상자 20명을 모집한다고 27일 밝혔다.


이 사업은 곡성에 거주하는 청년가구 및 신혼부부에게 연 최대 100만원의 주택자금 대출이자를 2년간 지원, 주거비 부담을 경감하고 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕기 위한 것이다.

지원 대상은 신청일 기준 6개월 이상 곡성에 주소를 두고 거주하고 있는 청년(19~49세) 또는 신혼부부(혼인신고일 기준 5년 이내)로서, 주택자금(전세·매매)용 대출을 받은 사람이면 신청이 가능하다. 소득 기준은 청년의 경우 기준중위소득 180% 이하여야 하고, 신혼부부의 경우 부부 합산 연 소득 8,000만원 이하다.


단, 1가구 다주택 소유자, 저소득층 주거급여 대상자, 공공임대주택 거주자, 기타 정부 및 타 지자체 주거 관련 유사 사업에 참여 중인 경우는 제외된다.


지원 희망자는 곡성군 누리집 공고문에서 세부 지원 조건을 확인하고, 오는 11월 14일까지 곡성군 인구정책과에 신청 서류를 제출하면 된다.

군 관계자는 "어려운 경제 여건 속에서 청년과 신혼부부가 경제적 부담을 줄이는 데 도움이 되길 바란다"며 "청년들이 곡성에 안정적으로 정착할 수 있도록 실제 필요로 하는 새로운 지원사업을 꾸준히 마련할 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
