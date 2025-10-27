본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

목포시, 신규 공직자 지역발전 '현장 견학' 실시

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.27 17:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수산식품·해상풍력·미식산업 등 이해도 제고

목포 신규공직자들이 지역현장을 찾아 시정 핵심 방향을 체감했다. 목포시 제공

목포 신규공직자들이 지역현장을 찾아 시정 핵심 방향을 체감했다. 목포시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시가 신규 공직자들의 시정 이해도와 직무 역량 강화를 위해 지역 산업 현장을 직접 둘러보는 '2025년 제3차 공직자 지역발전 사업현장 견학'을 실시했다.


시는 지난 24일 진행된 이번 견학을 통해 신규 임용 공직자들이 목포의 주요 산업 현장을 직접 방문하고 시정의 핵심 방향과 비전을 체감할 수 있도록 했다.

참가자들은 ▲수산식품수출단지 ▲목포신항(해상풍력 배후단지 및 해상풍력 플랫폼센터) ▲남도국제미식산업박람회장 등을 차례로 방문해 목포시가 중점 추진 중인 수산식품·에너지·미식산업 분야의 육성 전략과 인프라 구축 현황을 청취했다.


박람회장에서는 미식산업을 통한 도시 브랜드 가치 제고와 관광산업 연계 전략을 살펴보며 목포의 미래 성장 가능성을 현장에서 직접 확인했다. 견학 후에는 목포플레이파크와 해맑은호 요트 체험이 이어졌으며, 신규 공직자들은 시민과 관광객의 시각에서 목포의 해양관광 인프라를 체험하며 행정의 새로운 관점을 배웠다.


한 신규 공직자는 "서류로만 접하던 주요 사업 현장을 직접 보니 시정 방향성과 규모를 실감할 수 있었다"며 "목포 발전을 이끄는 공직자의 일원으로서 자부심을 느꼈다"고 소감을 전했다.

시 관계자는 "이번 견학은 신규 공직자들이 목포의 산업 현장을 이해하고 지역 발전의 주체로 성장하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 현장 중심의 교육을 강화해 실무 역량과 시민 중심 행정을 동시에 높이겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기