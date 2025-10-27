본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

日 마쓰야마시 대표단, 평택시 방문해 교류협력 논의

정두환기자

입력2025.10.27 15:50

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 평택시는 일본 마쓰야마 시 대표단이 지난 23일부터 26일까지 나흘간 시를 방문해 교류 협력 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.

통합 평택시 30주년을 맞아 평택시청을 방문한 후지타 히토시 부시장(왼쪽 여섯번째) 등일본 야쓰야마시 대표단이 정장선 시장(왼쪽 다섯번째) 등 평택시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

통합 평택시 30주년을 맞아 평택시청을 방문한 후지타 히토시 부시장(왼쪽 여섯번째) 등일본 야쓰야마시 대표단이 정장선 시장(왼쪽 다섯번째) 등 평택시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

AD
원본보기 아이콘

마쓰야마 시 대표단의 방문은 평택시 통합 30주년을 맞아 양 도시 간 우호 관계를 기념하고 다양한 분야에서 교류 협력을 확대하기 위해 이뤄졌다고 시는 설명했다.


후지타 히토시 마쓰야마 시 부시장을 비롯한 5명의 대표단은 방문 기간 평택시 투자유치설명회에 참가하는 한편, 삼성전자 평택캠퍼스 방문, 평택시장 간담회, 통복시장·농업생태원 시찰 등의 일정을 소화했다.

양 도시는 2004년 10월 우호 교류 도시를 체결한 이후 교육·행정·스포츠·민간 등 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다. 지난해에는 우호교류 20주년을 맞아 마쓰야마 시 대표단 36명이 평택시를 방문하기도 했다.


정장선 평택시장은 "평택 통합 30주년이라는 뜻깊은 해에 마쓰야마 시 대표단을 맞이하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 양 도시가 지속 가능한 교류를 통해 상생 발전의 모범이 되길 바란다"고 말했다.


후지타 부시장도 "평택시는 마쓰야마 시의 소중한 친구 도시"라며 "이번 방문이 양 도시의 협력 관계를 한층 돈독히 하는 계기가 됐다"고 했다.

한편 평택시 대표단은 다음 달 14일부터 17일까지 우호 교류 20주년 기념식과 산업 축제 참가, 주요 시설 시찰 등을 위해 마쓰야마 시를 방문할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

킥보드에 4인 가족이…안전모도 안써, 누리꾼 '경악'

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

새로운 이슈 보기