유네스코 유산 '장성 필암서원' 관광명소로 거듭난다

유물전시관·집성관 수선 공사 마무리

전남 장성군은 유네스코 세계유산 장성군 필암서원 내 유물전시관과 집성관이 수선 공사를 마무리하고 재개관식을 개최한다고 27일 밝혔다.

앞서 장성군은 2021년 '전남형 지역성장 전략사업' 공모에 '세계유산 필암서원 선비문화 육성사업'을 신청해 사업비 100억원을 확보했다. 이를 통해 ▲유물전시관·집성관 전시 연출 설계 및 제작 ▲집성관 수선 공사에 들어가 지난달 완공했다.

먼저 유물전시관은 영상, 음향, '미디어 파사드', 이동형 '터치 스크린' 등을 갖춘 '디지털 전시 공간'으로 재탄생했다. 어린이, 청소년, 성인 등 다양한 관람객들이 필암서원의 역사를 손쉽게 이해하고 체험할 수 있다.

집성관에는 교육, 공연, 관람, 체험, 독서 등이 가능한 '복합문화공간'을 조성했다. 집성관 내 '청백리 전시실'과 '아카데미 자료관'도 청렴의 현대적 의미를 알아보는 '청렴관', 장성아카데미 30년의 역사를 간직한 '아카데미관'으로 새롭게 문을 열었다.

군은 이번 재개관 행사를 시작으로 본격적인 유물전시관·집성관 활용에 들어갈 예정이다. 그 시작은 다음 달 1일 필암서원 일원에서 열리는 '필암서원 선비축제'다.

필암서원에 배향된 조선시대 성리학자 하서 김인후 선생의 이야기를 담은 '하서와 함께 걷다'라는 주제로 펼쳐질 이번 축제는 ▲필암서원 탐색 ▲'인문학 토크' ▲'선비체험 부스'로 구성된다.

'필암서원 탐색'은 전통 선비 의상을 갖춰 입고 서원 곳곳을 탐색하는 프로그램이다. '인문학 토크' 시간에는 역사를 쉽고 재미있게 설명해 주는 '역사 스토리텔러' 썬킴이 강연을 맡는다. '선비체험 부스'에선 선비들의 공부 방식을 체험하거나 인종 임금이 하서 선생에게 하사한 '묵죽도' 목판을 직접 찍어볼 수 있다.

이밖에도 군은 축제 이후인 다음 달 13~14일 군 공직자들을 대상으로 '청렴문화 체험교육'을 시범 운영할 예정이다. 이달 말에는 필암서원 산앙회 주관 학술대회도 개최한다.

김한종 군수는 "유물전시관·집성관 재개관을 시작으로, 유네스코 세계유산 장성 필암서원의 역사·문화적 가치를 공유하는 데 더욱 힘쓸 방침이다"며 "군민과 관광객, 외국인 등 모두가 즐겨 찾는 '살아 숨 쉬는 역사관광 명소'로 거듭나도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





