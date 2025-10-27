우수한 입지에 상품, 브랜드 완비한 ‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’

부동산 시장에서 입지·브랜드·상품성은 아파트 가치를 결정짓는 세 가지 핵심 요소로 꼽힌다. 최근 몇 년간의 시장 흐름을 보면 단순한 지역 호재보다 입지 경쟁력, 브랜드 신뢰도, 그리고 고급화 설계를 모두 갖춘 단지들이 주목된다.

과거에는 교통망이나 개발계획 같은 외부 요인이 부동산 가격을 견인했다면, 최근에는 생활권 내 자족성과 브랜드가 주는 신뢰도, 차별화된 설계가 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다. 주거 환경이 단순한 '집'의 개념을 넘어 삶의 질과 자산가치를 함께 고려하는 흐름으로 바뀌었기 때문이다.

특히 입지와 브랜드의 시너지가 가격을 끌어올리는 흐름은 서울을 넘어 지방 주요 도시로 확산되고 있다. 그 중에서도 지역 거점 도심 내 대단지 브랜드 아파트는 희소성과 상품성, 안정적인 주거 수요를 기반으로 시세를 선도하는 역할을 하고 있다.

부동산 전문가는 "최근 시장은 단순한 저가 분양보다 입지 경쟁력과 브랜드, 상품성의 조합이 프리미엄 형성의 핵심"이라며 "특히 지방 중소도시의 경우 신축 공급이 드문 만큼, 브랜드 아파트의 가치가 더 크게 부각된다"고 분석했다.

이처럼 입지와 상품, 브랜드를 모두 갖춘 단지로 주목 받는 곳이 바로 '효성해링턴 플레이스 영주 더리버'다. 영주 원도심에서는 보기 드문 브랜드 아파트로 평가 받고 있는 단지다.

단지는 경북 영주시 휴천동 612-2번지 일원에 들어서며, 지하 3층~지상 20층, 7개 동, 총 445세대 규모로 조성된다. 전용 84·99㎡의 중대형 중심 평면으로만 구성돼 희소가치가 높다. 개방감과 채광을 극대화한 설계, 다양한 라이프스타일에 대응 가능한 구조, 커뮤니티 시설과 특화 조경을 통해 주거의 완성도를 높였다.

단지는 천마산과 철탄산을 거친 정기가 서천과 만나 기운이 모이는 터에 위치한다. 서천이 감싸는 풍수 명당 입지에 들어서 일부 세대는 수변 조망이 가능하며, 산책로와 자전거도로가 단지와 맞닿아 있어 쾌적한 수변 라이프를 누릴 수 있다.

'효성해링턴 플레이스 영주 더리버'는 영주 원도심 중심 입지로 반경 3km 내에 영주시청·법원·세무서 등 주요 관공서와 함께 장수·휴천·적서 산업단지가 밀집해 있다. 행정·업무·산업 기능이 한 생활권 안에 모여 있어 출퇴근이 편리하고, 직장인과 자영업자 모두에게 효율적인 직주근접 주거환경을 제공한다.

또한 단지는 KTX 중앙선·영동선·경북선 영주역, 중앙고속도로 영주IC, 국도 5·36호선 등 인근 광역 교통망을 통해 전국 주요 도시로의 이동이 편리하다. 홈플러스·농협파머스마켓·신영주번개시장 등 유통시설과 영주적십자병원, 국민체육센터 등 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 영주남부초·대영중·영주중·대영고 등 우수한 학군도 조성되어 있다.

이 외에도 단지 인근에는 영주 첨단베어링 국가산업단지(2027년 준공 예정) 대형 개발 호재가 예정돼 있다. 여기에 1조2천억 원 규모의 무탄소 전원개발사업(청정수소 발전소·BESS 건설) 추진이 더해지며, 약 2조3천억 원의 생산유발효과와 1만 명 이상 고용유발효과가 기대된다. 특히 이 사업은 국가산단 및 기존 도시공업 지역과 연계해 에너지·제조 융합 산업클러스터를 형성하고 AI 데이터센터 등 신산업 유치의 기반이 되는 핵심 프로젝트로, 지역의 미래가치를 더욱 높일 전망이다. 또한 영주역세권 도시재생뉴딜사업을 통해 상권 활성화와 정주 여건 개선이 본격화되고 있다.

분양 관계자는 "효성해링턴 플레이스 영주 더리버는 입지·상품·브랜드 세 가지를 모두 갖춘 단지로, 영주 원도심을 대표하는 프리미엄 주거지로 자리매김할 것"이라며 "일대 개발호재도 풍부한 만큼 단지는 장기적인 주거 가치를 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.

효성해링턴 플레이스 영주 더리버의 분양 일정은 11월 3일 특별공급, 4일 1순위, 5일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 11월 11일, 정당 계약은 11월 24일부터 26일까지 3일간 진행된다.

효성해링턴 플레이스 영주 더리버의 견본주택은 경북 영주시 가흥동에 마련될 예정이다.





