본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

김아진 서천군의원 "서천군, 보여주기식 행정이 인구정책 망친다"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.27 14:09

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


"집행률 50%도 못 채운 채 평가 불이익 우려… 청년·일자리 없는 기금사업은 껍데기"

서천군의회 김아진의원

서천군의회 김아진의원

AD
원본보기 아이콘

충남 서천군의회 김아진 의원(더불어민주당)이 서천군의 지방소멸대응기금의 저조한 집행률과 실효성 없는 사업 운영을 질타했다.


그는 "총 324억 원 규모 기금이 반도 쓰이지 못한 채 보여주기식 행정에 머물고 있다"며 "성과 없는 예산 집행은 인구감소 대응의 취지를 무너뜨리는 일"이라고 직격했다.

김 의원은 27일 열린 제335회 군의회 임시회 군정질문에서 "서천군은 11개 사업을 추진 중이지만, 올해 2월 말 기준 집행률은 20.9%, 10월 현재 50% 수준에 그치고 있다"며 "군이 연말까지 59.7% 달성을 목표로 제시했지만 현실적으로 불가능해 보인다"고 지적했다.


이어 "지방소멸대응기금은 단순한 예산이 아니라, 정부 성과평가에 따라 다음 해 배분액이 달라지는 사업"이라며 "집행률만 채우기에 급급하다 보면 오히려 낮은 등급을 받아 서천군이 불이익을 받을 수 있다"고 주장했다.


특히 "기금사업의 상당 부분이 단기적 기반시설 정비나 시설개선 위주로 치우쳐 있다"며 "청년 유입, 귀농귀촌, 지역 일자리 창출과 같은 인구정책의 본질이 빠진 껍데기 행정"이라고 비판했다.

그는 "사업 구상 단계부터 용역에만 의존하지 말고, 중앙부처나 충남도의 전문가 컨설팅을 받아 실질적이고 실행력 있는 투자계획을 세워야 한다"며 "지금 필요한 것은 지출이 아니라 성과"라고 강조했다.


또 "지방소멸대응기금은 2031년까지만 운영되는 한시사업으로, 이후에는 자체 재원과 민간투자, 도비 연계를 통한 지속 가능한 재정체계를 서둘러 마련해야 한다"고 주장했다.


김 의원은 "서천군의 지방소멸 대응은 숫자 중심의 집행률 경쟁이 아닌 인구 회복 중심의 구조로 바뀌어야 한다"며 "청년이 머물고 가족이 정착하며 귀농·귀촌인이 매력을 느끼는 서천형 인구정책으로 전환해야 한다"고 당부했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"요양원 심정지 2건·지하철 출산 1건 터지길"…글 올린 구급대원

타워팰리스 오피스텔 1년 묵은 매물도 팔렸다…연립주택은 1억 올려도 "안 팔아"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기