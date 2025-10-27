전주시, 내달 11~12일 '인권공감 문화행사' 연다

'인권은 항상 우리 곁에 있다' 주제

문형배 전 헌법재판관 초청 '인권특강'

전북 전주시가 내달 11~12일 이틀간 전주시청 강당과 전북대상점가 버스킹존 등 전주시 일원에서 '2025 전주시 인권공감 문화행사'를 연다.

2025년 인권공감 문화행사 포스터. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 시에 따르면 이번 행사는 인권도시 전주에서 세계인권선언기념일(12월 10일)을 앞두고 시민들과 함께 인권의 의미를 되새기고 인권 존중 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

'인권은 항상 우리 곁에 있다'를 주제로 한 이번 행사는 전주시청 강당과 전북대상점가 버스킹존, 시청 로비 책기둥도서관 등에서 진행되며, ▲인권 특강 ▲문화공연 ▲인권영화 상영 ▲홍보부스 운영 등 시민이 일상에서 인권의 가치를 체감할 수 있는 다양한 프로그램으로 구성된다.

11일 시청 강당에서 열리는 시민 인권특강에는 문형배 전 헌법재판관이 초청돼 '헌법소원과 민주주의, 그리고 인권'을 주제로 강연을 펼칠 예정이다. 문 전 헌법재판관은 이 자리에서 헌법에 보장된 기본권을 통해 인권의 본질과 민주주의의 가치를 시민들과 함께 나누게 된다.

이날 특강에 앞서 인권 감수성을 주제로 한 샌드아트 공연이 사전무대로 마련되며, 400여명의 시민과 공무원이 참석해 인권의 의미를 공감하는 시간을 갖는다.

12일에는 전북대상점가 버스킹존에서 함께 즐길 수 있는 인권 문화공연이 진행된다. 문화공연은 '느루걸음 장애인 앙상블연주단'의 감동적인 연주와 재즈 공연을 통해 인권의 다양성과 존중의 메시지를 전한다. 또 현장에서는 인권의 개념과 전주시 인권센터를 소개하는 인권홍보 부스도 함께 운영될 예정이다.

이와 함께 행사 기간 전주시청 로비 책기둥도서관에서는 시민의 인권감수성을 높이기 위한 인권영화가 상영된다. 구체적으로 국가인권위원회 제작 옴니버스 영화인 ▲별별이야기1(전체관람가, 장애·이주노동자 등 6개 단편) ▲다섯 개의 시선(12세 관람가, 비정규직·차별 등 5개 단편이 11일과 12일 양일간 각각 오전·오후 2회씩 상영된다.

최현창 기획조정실장은 "이번 인권공감 문화행사는 시민들이 인권의 가치를 생활 속에서 자연스럽게 느끼고, 서로를 존중하는 건강한 사회 분위기를 확산하기 위한 뜻깊은 자리가 될 것이다"며 "앞으로도 인권이 존중받는 인권도시 전주 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





