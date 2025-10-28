연 4%대 최저금리로 400% 레버리지 가능...대체거래소(NXT) 이용자도 OK

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 1,500 등락률 +0.64% 거래량 432,001 전일가 234,000 2025.10.28 13:53 기준 관련기사 현대차그룹, APEC서 '수소차·로봇' 뽐낸다내년 韓증시 주도주는 반도체·조선·기계현대로템, 美 쉴드AI와 'AI 다목적 드론' 기술 개발 업무협약 전 종목 시세 보기 close , 에코프로머티 에코프로머티 450080 | 코스피 증권정보 현재가 67,200 전일대비 1,000 등락률 +1.51% 거래량 556,040 전일가 66,200 2025.10.28 13:53 기준 관련기사 증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용 가능...반대매매 위기도 당일 해결연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능 전 종목 시세 보기 close , 포스코DX 포스코DX 022100 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 200 등락률 -0.70% 거래량 794,564 전일가 28,500 2025.10.28 13:53 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 4배 투자금, 신용미수대환 당일 OK!美증시 반등에 코스피 2500선 탈환…한미 관세 협상 주목"이자도 못 갚는다" 매출 1조 건설사도 10곳 전 종목 시세 보기 close , HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 1,800 등락률 -5.71% 거래량 5,937,287 전일가 31,550 2025.10.28 13:53 기준 관련기사 [특징주]트럼프, 국내 조선소 방문 가능성에…조선株 불기둥트럼프발 악재 속에서도 견조한 상승세…국내 증시 모멘텀 여전AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 179,700 전일대비 1,300 등락률 +0.73% 거래량 559,695 전일가 178,400 2025.10.28 13:53 기준 관련기사 셀트리온홀딩스, 셀트리온 주식 매입 '7000억' 규모 확대 추진'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이내년 韓증시 주도주는 반도체·조선·기계 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>