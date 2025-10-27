은행권, 4분기에도 가계대출 까다롭게…기업만 숨통

한은, 금융기관 대출행태 서베이 결과

非은행도 대출심사 강화기조 유지

올해 4분기에도 은행에서 가계대출을 받기가 까다로울 전망이다.

서울 중구 을지로의 한 시중은행을 찾은 고객이 상담을 받고 있다.

27일 한국은행이 금융기관 여신업무 담당자를 대상으로 실시한 '금융기관 대출행태 서베이' 결과에 따르면 4분기 은행의 대출태도 종합지수는 -14로, 3분기 연속 마이너스를 기록했다. 지수가 마이너스면 대출을 강화할 것이라고 응답한 금융기관의 수가 '완화'보다 많다는 의미다.

차주별로 보면 기업대출은 대기업과 중소기업 모두 대출태도 지수가 '완화' 우위로 돌아섰다. 대기업 대출은 3분기 0에서 6으로, 중소기업은 -6에서 3으로 완화됐다. 대출 요건을 완화할 것으로 답한 은행이 전분기보다 늘어난 것이다.

반면 가계대출은 대출을 깐깐하게 보겠다는 응답이 더 많았다. 가계 주택대출은 -28, 가계 일반대출은 -19를 기록했다. 전분기 각각 -53, -36보다는 강화폭이 줄었으나 대출을 강화하겠다는 응답이 완화보다 여전히 많았다.

한은 관계자는 "6·27 대책 및 후속대책의 영향으로 가계대출은 주택관련대출은 물론 신용대출 모두 대출태도가 강화될 전망"이라고 말했다. 정부는 6·27 대책과 10·15 대책을 통해 올 하반기 은행의 가계대출 총량 목표를 감축하고 주택담보대출 한도를 제한하는 한편, 스트레스 금리를 상향 조정한 바 있다.

4분기 대출수요도 주택 관련 대출을 중심으로 감소할 것으로 봤다. 국내은행의 대출수요 종합지수는 -5로, 전 분기(-6)에 이어 감소 전망을 유지했다. 이는 가계주택 대출수요가 -31로, 위축될 것으로 예상된 데 기인한다. 정부의 가계부채 관리 기조가 지속되면서 수요도 감소할 것으로 은행들이 예상한 것이다. 반면 신용대출 등 가계 일반대출(-6→0)은 수요가 다소 늘 수 있을 것으로 봤다.

기업대출 수요는 운전자금, 유동성 확보 수요 등으로 대기업과 중소기업에서 모두 증가할 전망이다. 대출수요 지수는 대기업 11, 중소기업 19로 집계됐다. 특히 중소기업은 전 분기(8)보다 크게 증가했다.

국내은행이 예상한 4분기 기업과 가계의 신용위험은 전 분기보다는 낮아지겠지만 여전히 높은 수준을 지속할 전망이다. 신용위험 종합지수는 25로, 전 분기 28보다 낮아졌다. 중소기업 신용위험 지수는 28로, 전 분기(33)보다 낮아졌지만 대기업·가계보다 신용위험 우려도가 여전히 높았다. 대기업은 11, 가계는 22로 전 분기 수준을 유지했다.

한은 관계자는 "기업의 신용위험은 국내외 경제 여건의 불확실성 지속과 업황 부진에 따른 수익성 저하 우려로 인해 중소기업을 중심으로 신용 경계감이 지속될 전망"이라며 "가계 역시 취약차주 중심으로 건전성 악화 우려가 지속될 수 있다"고 말했다.

비은행 금융기관의 경우 생명보험사를 제외한 모든 업권에서 대출 강화 기조를 유지할 전망이다. 신용위험도 저축은행과 상호금융을 중심으로 높은 수준을 이어갈 것으로 내다봤다. 대출수요는 기업 시설자금과 주택자금을 중심으로 소폭 둔화될 전망이다.

한은 관계자는 "대내외 경제 여건의 불확실성이 상존하는 가운데 가계부채 관리 강화, 높은 연체율 등 영향으로 대출태도 강화 기조를 이어갈 것"이라며 "차주의 채무상환 능력 저하에 대한 우려로 신용위험도 높은 수준을 유지할 전망"이라고 말했다.

한편 이번 설문조사는 지난달 1~15일 동안 총 203개 금융기관을 대상으로 지난 3개월 동향 및 향후 3개월 전망을 조사한 결과다. 국내은행은 10·15 부동산 대책 이후 추가 조사를 실시했다.





