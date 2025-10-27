청도군은 최근 재경청도군향우회(이임회장 서영배, 신임회장 박동식)가 서울 공군호텔에서 제71차 정기총회 및 회장 이·취임식을 성대하게 개최했다고 27일 밝혔다.

지난 24일 열린 이날 행사에는 재경청도군향우회 임원, 고문, 회원을 비롯해 청도군 관계자 등 500여 명이 참석해 청도군의 발전을 염원하고 고향의 정을 나누는 화합의 시간을 가졌다.

재경청도군향우회 제71차 정기총회 및 회장 이·취임식 개최 사진. 청도군 제공 AD 원본보기 아이콘

행사에는 김하수 청도군수를 비롯해 이만희 국회의원, 전종율 청도군의회 의장, 양재곤 재경대구경북시도민회장, 이우동 재경대구경북시도민회 사무총장, 이준희 대한씨름협회장 등 많은 내외 귀빈이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 부산에서 박국현 재부청도군향우회장과 김종위 사무총장, 박동기 수석위원장, 조손숙 여성부위원장이 참석해 고향 청도를 위해 한마음으로 뜻을 모으는 모습을 보였다.

이날 행사에서는 재경청도군향우회의 발전을 위해 어려운 여건 속에서도 투철한 사명감과 책임감으로 2년간 회장직을 수행한 서영배 이임회장이 이철우 경북도지사로부터 감사패를 수여받았다.

또한 14대 최대교·17대 이창상·18대 이율기 회장은 향우회에 헌신적으로 봉사하고 솔선수범한 공로를 인정받아 청도군수 표창패를 수상했다.

새마을악단의 공연과 다양한 영상 상영으로 고향 청도군의 자긍심을 북돋웠으며, 읍·면별 노래자랑과 인기가수 공연으로 행사는 성황리에 마무리됐다.

박동식 신임 재경청도군향우회장은 "오늘 함께해 주신 귀빈과 향우회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "고향 청도의 발전을 위해 지혜와 정성을 모아 더큰 도약을 함께 이루자"고 말했다.

이에 김하수 청도군수는 "재경청도군향우회가 고향의 발전과 화합을 위해 늘 힘써 주셔서 감사드린다"며 "앞으로도 청도군과 향우회가 함께 협력하며 더욱 따뜻한 공동체를 만들어 가길 바란다"고 말했다.





