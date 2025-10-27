본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

'이천 모두의 일자리박람회' 30일 서희청소년문화센터에서 개최

정두환기자

입력2025.10.27 10:45

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관내 우수기업 58사 참여해 486명 모집
일반·여성·장애인 등 통합형 행사로 기획

경기도 이천시는 관내 우수기업의 인력난 해소와 시민의 취업 기회 확대를 위해 오는 30일 서희청소년문화센터 체육관에서 '2025 이천 모두의 일자리박람회'를 개최한다.

'이천 모두의 일자리박람회' 30일 서희청소년문화센터에서 개최
AD
원본보기 아이콘

올해 행사는 개별적으로 운영하던 고용 행사를 통합해 일반은 물론 여성·장애인 채용기업이 함께 참여하는 통합형 일자리박람회로 기획했다.


행사에는 58개 기업이 참여해 486명의 인력을 채용할 예정이다.

박람회에서는 구인·구직 상담, MBTI 진단, 이력서·면접 컨설팅 등 다양한 취업 지원 프로그램과 이력서 무료 사진 촬영, 메이크업, 퍼스널컬러 진단, 지문적성검사, 직무 멘토링, 사회적경제 기업 판매 부스 운영 등의 부대행사도 열린다.


특히 행사에서는 경기도일자리재단 지원사업을 통해 '반도체 직무 전문 컨설턴트'가 취업 상담과 직무 컨설팅도 제공한다.


시는 박람회 참가자들의 이동 편의를 위해 이천역·시청·이천터미널을 순환하는 무료 셔틀버스를 운영할 예정이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기