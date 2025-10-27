금산군, '코리아 그랜드 페스티벌' 금산사랑상품권 20% 캐시백

지역 내 소비 촉진...소상공인 지원

금산군이 오는 29일부터 11월 9일까지 정부가 추진하는 대규모 소비 할인 행사인 '코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 금산사랑상품권 20% 캐시백 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 지역 내 소비 촉진과 지역경제 활성화를 위해 마련됐다.

군은 이번 행사를 통해 지역 내 자금 순환을 활성화해 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 실질적으로 지원함으로써 경기 회복에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

금산사랑상품권은 '지역상품권 체크(chak)' 앱을 내려받아 회원가입 후 구매·사용이 가능하다. 금산사랑상품권 가맹점으로 가입을 희망하는 업체는 금산군청 경제과에 신청하면 된다.

이서윤 경제과 담당자는 "지역 내 소비를 촉진하고 관내 소상공인을 지원하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



