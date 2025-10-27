동두천시, 청년창업지원센터 '제1회 DDC 청년창업 박람회' 개최

경기 동두천시는 청년들의 창의적 도전과 성과를 시민과 공유하고, 지역 창업 생태계 활성화를 위해 오는 11월 8일 동두천시복합커뮤니티센터 야외광장에서 '제1회 DDC 청년창업 박람회'를 개최한다고 27일 밝혔다.

'제1회 DDC 청년창업 박람회' 포스터. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 박람회는 동두천시 청년창업지원센터가 주최하며, 입주기업을 비롯해 관내 창업기업, 대학 창업동아리, 청년 플리마켓 등 30여 개 부스가 운영된다. 창업을 준비 중인 청년들에게 실질적인 정보와 교류의 장을 제공할 것으로 기대된다.

행사는 오후 1시부터 4시까지 진행되며, 개회식은 오후 2시에 열린다. 식전공연(13시 40분)을 시작으로 ▲로컬아이디어 공모전 시상 ▲입주기업 홍보영상 상영 순으로 진행될 예정이다.

박람회 현장에서는 ▲청년 창업기업 홍보·판매 부스 ▲청년 플리마켓 ▲관내 대학 창업동아리 전시 ▲체험부스(타로, 퍼스널컬러) ▲이벤트(스탬프투어, 룰렛 이벤트) 등 다양한 프로그램이 운영된다. 특히 지역 청년 창업가들이 직접 제품을 소개하고 시민들과 소통하는 자리가 마련돼, 청년과 시민이 함께 어우러지는 축제의 장이 될 전망이다.

박형덕 동두천시장은 "이번 박람회는 단순한 전시 행사를 넘어 지역과 청년이 함께 성장하는 계기가 될 것"이라며 "청년들의 열정과 시민들의 관심이 어우러져 동두천이 청년창업의 중심 도시로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>