홀썸위크, 전통 산나물 곤드레로 완성한 ‘단백질 파스타’ 국내 첫 출시

헬시플레저 식품 브랜드 홀썸위크(대표 장주희)가 국내 최초로 전통 산나물 '곤드레'를 활용한 단백질 파스타 신제품 '콩누들 곤드레'를 출시하며 K-단백질 누들 시장의 새로운 장을 열었다.

이번 제품은 강원도 영월 곤드레 농가와의 협업을 통해 원료를 직접 수급하고, 홀썸위크가 자체 개발 중인 특허 출원 콩단백면을 적용해 완성된 것이 특징이다.

전통 식재료인 곤드레와 현대 영양학 기반의 콩단백 기술을 결합함으로써, 지역 농산물에 기반한 단백질 식단이라는 새로운 시장 카테고리를 개척했다는 평가를 받고 있다.

'콩누들 곤드레'는 한 끼(161g) 기준 308kcal, 단백질 20g, 당류 1g, 식이섬유 5g으로 구성된 저당·고단백 간편식이다. 특히 풍부한 식이섬유를 통해 포만감을 오래 유지할 수 있어 최근 식품업계에서 급부상 중인 '화이버맥싱(Fiber-maxing)' 트렌드와 정확히 맞닿아 있다. 향긋한 곤드레 특유의 풍미에 고소한 들기름과 단백질 저당 간장소스를 더해 영양 균형과 맛을 모두 갖춘 것이 특징이며, 조리 시간 또한 3분 이내로 간편하다.

최근 글로벌 시장에서도 '플랜트 프로틴(Plant Protein)'과 '리밸런스드 플레이트(Rebalanced Plate)' 트렌드가 확산되며, 지속가능한 식단과 단백질 밸런스가 식품산업의 주요 키워드로 부상하고 있다. 이러한 변화 속에서 식물성 단백질을 중심으로 한 웰니스 식단이 새로운 표준으로 자리잡고 있다.

이번 신제품은 산림청 한국임업진흥원 '청년 산림창업 마중물 지원사업'의 일환으로 개발됐다. 홀썸위크는 이를 통해 곤드레 등 지역 임산물의 가치를 현대 식문화로 확장하는 지속가능한 모델을 제시하고 있다.

홀썸위크 장주희 대표는 "곤드레는 한국 고유의 슈퍼푸드이지만 젊은 세대에게는 다소 낯선 식재료였다"며 "전통 곤드레의 영양적 가치를 현대인의 식습관에 맞춰 누구나 일상에서 간편하게 즐길 수 있도록 했다"며 "이번 제품은 한국의 전통 식재료를 기반으로 글로벌 시장에서도 통할 수 있는 K-푸드의 가능성을 보여준다"고 말했다.

지난 9월 '투움바'와 '트러플크림' 파스타를 선보인 홀썸위크는, 이번 '콩누들 곤드레'로 세 번째 라인업을 완성했다. 브랜드는 "맛있게 고단백, 가볍게 저당"이라는 철학 아래 전통 식재료를 현대적으로 해석하며 K-헬시푸드의 글로벌 확장을 이어갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



