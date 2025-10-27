고객센터·멤버십 한 번에…LG U+, 통합 앱 '유플러스원' 출시

고객 중심 UI·UX 적용…복잡한 정보 단순하게

메인 화면 단순화·AI 검색 도입도

LG유플러스는 기존 고객센터 앱과 멤버십 앱으로 나뉘어있던 서비스를 하나로 합친 통합 앱 '유플러스원(U+one)'을 선보인다고 27일 밝혔다.

LG유플러스 고객이라면 통신 상품 가입부터 납부요금 확인, 멤버십 혜택 등 모든 서비스를 유플러스원 앱 하나로 이용할 수 있다. 앱 기획·개발 과정에서 고객의 불편함을 최우선으로 반영하고 고객이 자주 사용하는 메뉴 중심으로 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 구성한 점이 특징이다.

LG유플러스는 기존 고객센터 앱과 멤버십 앱으로 나눠져있던 서비스를 하나로 합친 통합 앱 '유플러스원(U+one)'을 선보인다. LG유플러스 임직원이 유플러스원을 소개하는 모습.

이번 통합 앱 출시는 LG유플러스의 새 브랜드 철학인 '심플리 유플러스(Simply. U+)'의 일환으로, 하나의 앱에서 모든 고객 서비스를 이용할 수 있도록 유플러스원을 개발했다는 게 LG유플러스의 설명이다.

실제로 기존 8종(마이페이지, 모바일, 인터넷/IPTV, 혜택, 고객지원, 너겟, 해외로밍, 유독) 메뉴는 하단 탭의 마이(MY), 스토어, 혜택 3가지로 단순해졌다. 여기에 고객에게 유익한 정보를 제공하는 플러스 탭과 탐색 편의성을 높여주는 인공지능(AI) 검색 탭을 추가했다.

멤버십 혜택도 편리하게 사용할 수 있도록 디자인했다. 기존 인기 혜택인 출석체크, 유플투쁠, 멤버십 바코드에 더해 VIP콕이나 영화 예매 등 멤버십 혜택도 메인 화면에서 한 번에 고를 수 있게 디자인했다. 쿠폰을 관심사에 맞게 추천하고 LG유플러스 상품과 서비스도 고객 맞춤으로 제안한다.

AI 검색 기능도 추가됐다. 거대언어모델(LLM)을 활용, AI와 대화하듯 질문하면 상세한 답변과 함께 추가 정보가 있는 페이지를 제공한다. 신규 메인 중 하나인 플러스는 고객 혜택과 AI 트렌드, 회사와 고객이 함께하는 이야기 등 콘텐츠를 담았다.

유플러스원은 베타 테스트 때부터 고객 의견을 적극 반영했는데, 이로 인해 고객 만족도가 기존 고객센터 앱인 '당신의 U+' 대비 5.1%포인트 상승했다.

LG유플러스 고객이라면 앱마켓에서 유플러스원 앱을 내려받아 사용할 수 있다. 당신의 U+를 사용하던 고객이라면 별도의 설치나 재로그인 없이 업데이트를 통해 사용할 수 있다.

향후 LG유플러스는 유플러스원 출시를 시작으로 심플리 유플러스 철학을 담아 전사 서비스를 개선한다는 방침이다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장(부사장)은 "고객 중심으로 생각하고 본질에 집중하기 위해 고객이 가장 많이 쓰는 고객센터와 멤버십 앱을 통합했다"며 "앞으로도 더욱 쓰기 쉽고 편한 디지털 접점을 만들어 가기 위해 고객의 목소리를 듣고 심플리 유플러스 철학에 맞는 고객 경험을 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



