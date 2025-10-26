속초시, 속초사랑상품권 27억 발행…15% 할인+최대 3만원 캐시백 혜택

속초시, 11월 속초사랑상품권

코리아 그랜드 페스티벌 기간

상품권 사용시 캐시백 5% 추가 적립

강원도 속초시가 지역 내 소비 활성화를 위해 11월 속초사랑상품권을 총 27억원 규모로 발행하고 15% 할인 판매한다.

판매는 11월 1일부터며 개인당 최대 70만원까지 구매할 수 있다. 15% 할인 판매는 12월까지 지속될 예정이다.

아울러 내수 회복세를 이어가기 위해 정부가 추진하는 코리아 그랜드 페스티벌 기간(10월 29일∼11월 9일, 12일간)에 속초사랑상품권 보유 금액을 사용하면 결제금액의 5%를 캐시백으로 적립 받을 수 있다. 1인 최대 3만원까지 적립할 수 있다. 캐시백 예산은 5200만원이며 예산 소진 시 조기 종료된다.

속초사랑상품권은'지역사랑상품권 chak' 앱을 이용하거나 농협, 우리은행, 신협, 새마을금고, 우체국을 통해 즉석에서 카드를 발급받아 속초시 4202개 가맹점에서 사용할 수 있다.

구매 후 전액 미사용 시 7일 이내면 100% 환불받을 수 있다. 7일 이후에는 충전 금액의 60% 이상을 사용해야 나머지를 환불받을 수

있다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



