본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

속초시, 속초사랑상품권 27억 발행…15% 할인+최대 3만원 캐시백 혜택

이종구기자

입력2025.10.26 08:44

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

속초시, 11월 속초사랑상품권
코리아 그랜드 페스티벌 기간
상품권 사용시 캐시백 5% 추가 적립

강원도 속초시가 지역 내 소비 활성화를 위해 11월 속초사랑상품권을 총 27억원 규모로 발행하고 15% 할인 판매한다.


속초사랑상품권 판매정책 안내문. 속초시 제공

속초사랑상품권 판매정책 안내문. 속초시 제공

AD
원본보기 아이콘

판매는 11월 1일부터며 개인당 최대 70만원까지 구매할 수 있다. 15% 할인 판매는 12월까지 지속될 예정이다.

아울러 내수 회복세를 이어가기 위해 정부가 추진하는 코리아 그랜드 페스티벌 기간(10월 29일∼11월 9일, 12일간)에 속초사랑상품권 보유 금액을 사용하면 결제금액의 5%를 캐시백으로 적립 받을 수 있다. 1인 최대 3만원까지 적립할 수 있다. 캐시백 예산은 5200만원이며 예산 소진 시 조기 종료된다.


속초사랑상품권은'지역사랑상품권 chak' 앱을 이용하거나 농협, 우리은행, 신협, 새마을금고, 우체국을 통해 즉석에서 카드를 발급받아 속초시 4202개 가맹점에서 사용할 수 있다.


구매 후 전액 미사용 시 7일 이내면 100% 환불받을 수 있다. 7일 이후에는 충전 금액의 60% 이상을 사용해야 나머지를 환불받을 수

있다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요일日문화] "섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"절에서 인연 찾을래"…여성이 더 많이 몰렸다

호텔 대신 맥도날드서 '쿨쿨'…中 Z세대의 '특수부대 여행'

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

모델 꿈 안고 갔다가 장기적출…태국 당국은 "관할 밖" 선 긋기

울부짖는 1살 아기에게 강제로 문신을…'황당·분노'

'여자 아베' 다카이치 총리 집권…아베노믹스 재개될까

조현, 동남아 주재 공관장들과 화상회의…"초국가범죄 총력대응"

새로운 이슈 보기