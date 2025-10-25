10월 마지막 주 전국 6개 단지서 7040가구 분양 예정[부동산AtoZ]

10월 마지막 주에는 전국 6개 단지 7040가구가 분양을 시작한다.

25일 부동산R114에 따르면 다음 주에는 경기 김포시 사우동 김포풍무역세권B5블록호반써밋등 전국 6개 단지 총 7040가구(일반분양 4567가구)가 분양에 돌입한다. 이는 전주 4500가구와 비교할 때 2540가구 늘었다.

김포풍무역세권B5블록호반써밋은 지하 2층에서 지상 최고 29층, 9개동, 총 956가구 규모다. 김포골드라인 풍무역 역세권에 위치하며 김포한강로, 올림픽대로 등을 이용한 서울 접근성도 우수하다.

단지 앞 유치원, 초·중학교 부지가 예정돼 있고 풍무역과 사우역 인근 학원가도 이용할 수 있다. 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 생활 편의시설이 인접하고 계양천, 공원도 가깝다.





