본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[인사]경찰청

공병선기자

입력2025.10.24 21:46

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◇경무관 전보


▲경찰청 국제협력관 이재영 ▲경찰청 범죄예방대응국 치안상황관리관 강순보 ▲경찰청 치안정보국 치안정보심의관 송영호 ▲경찰청 국가수사본부 수사국 사이버수사심의관 박우현 ▲경찰청 국가수사본부 안보수사국 안보수사심의관 김보준 ▲경찰청 전기통신금융사기통합대응단장 신효섭 ▲경찰청 행정안전부 경찰협력관 김종민

▲서울경찰청 경무부장 송유철 ▲서울경찰청 경비부장 김병기 ▲서울경찰청 치안정보부장 김성재 ▲서울경찰청 수사부장 최종상 ▲서울경찰청 범죄예방대응부장 강상길 ▲서울경찰청 101경비단장 양영우 ▲서울경찰청 기동단장 이관형 ▲서울경찰청 강서경찰서장 오승진 ▲서울경찰청 송파경찰서장 오상택


▲부산경찰청 공공안전부장 정성수 ▲부산경찰청 수사부장 원창학 ▲부산경찰청 해운대경찰서장 이봉균


▲대구경찰청 수사부장 정지천 ▲대구경찰청 수성경찰서장 최미섭

▲인천경찰청 생활안전부장 김동욱 ▲인천경찰청 인천국제공항경찰단장 김용종 ▲인천경찰청 남동경찰서장 신종묵


▲광주경찰청 공공안전부장 김찬수 ▲광주경찰청 수사부장 정경호 ▲광주경찰청 광산경찰서장 김철우


▲대전경찰청 공공안전부장 김진태


▲울산경찰청 수사부장 김동욱


▲경기남부경찰청 경무부장 김남희 ▲경기남부경찰청 공공안전부장 김홍근 ▲경기남부경찰청 수사부장 최기영 ▲경기남부경찰청 생활안전부장 정진관 ▲경기남부경찰청 분당경찰서장 심한철 ▲경기남부경찰청 부천원미경찰서장 김형률


▲경기북부경찰청 수사부장 김성종 ▲경기북부경찰청 생활안전부장 이준형


▲강원경찰청 공공안전부장 박재현 ▲강원경찰청 생활안전부장 이상국 ▲강원경찰청 원주경찰서장 김광식


▲충북경찰청 공공안전부장 정창옥 ▲충북경찰청 수사부장 임경우 ▲충북경찰청 생활안전부장 김문영 ▲충북경찰청 청주흥덕경찰서장 임종명





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"국민 음료라 믿었는데"…의학 교수가 던진 '충격 경고' "국민 음료라 믿었는데"…의학 교수가 던진 '충격 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기