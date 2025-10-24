◇경무관 전보
▲경찰청 국제협력관 이재영 ▲경찰청 범죄예방대응국 치안상황관리관 강순보 ▲경찰청 치안정보국 치안정보심의관 송영호 ▲경찰청 국가수사본부 수사국 사이버수사심의관 박우현 ▲경찰청 국가수사본부 안보수사국 안보수사심의관 김보준 ▲경찰청 전기통신금융사기통합대응단장 신효섭 ▲경찰청 행정안전부 경찰협력관 김종민
▲서울경찰청 경무부장 송유철 ▲서울경찰청 경비부장 김병기 ▲서울경찰청 치안정보부장 김성재 ▲서울경찰청 수사부장 최종상 ▲서울경찰청 범죄예방대응부장 강상길 ▲서울경찰청 101경비단장 양영우 ▲서울경찰청 기동단장 이관형 ▲서울경찰청 강서경찰서장 오승진 ▲서울경찰청 송파경찰서장 오상택
▲부산경찰청 공공안전부장 정성수 ▲부산경찰청 수사부장 원창학 ▲부산경찰청 해운대경찰서장 이봉균
▲대구경찰청 수사부장 정지천 ▲대구경찰청 수성경찰서장 최미섭
▲인천경찰청 생활안전부장 김동욱 ▲인천경찰청 인천국제공항경찰단장 김용종 ▲인천경찰청 남동경찰서장 신종묵
▲광주경찰청 공공안전부장 김찬수 ▲광주경찰청 수사부장 정경호 ▲광주경찰청 광산경찰서장 김철우
▲대전경찰청 공공안전부장 김진태
▲울산경찰청 수사부장 김동욱
▲경기남부경찰청 경무부장 김남희 ▲경기남부경찰청 공공안전부장 김홍근 ▲경기남부경찰청 수사부장 최기영 ▲경기남부경찰청 생활안전부장 정진관 ▲경기남부경찰청 분당경찰서장 심한철 ▲경기남부경찰청 부천원미경찰서장 김형률
▲경기북부경찰청 수사부장 김성종 ▲경기북부경찰청 생활안전부장 이준형
▲강원경찰청 공공안전부장 박재현 ▲강원경찰청 생활안전부장 이상국 ▲강원경찰청 원주경찰서장 김광식
▲충북경찰청 공공안전부장 정창옥 ▲충북경찰청 수사부장 임경우 ▲충북경찰청 생활안전부장 김문영 ▲충북경찰청 청주흥덕경찰서장 임종명
공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"국민 음료라 믿었는데"…의학 교수가 던진 '충격 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>