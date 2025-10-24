공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
[속보]美 9월 소비자물가 전년 대비 3.0%↑…예상치 하회
2025년 10월 24일(금)
"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만
동일본 대지진 실종 6세 소녀, 14년 만에 집으로…"유해라도 돌아와 감사"
"국민 음료라 믿었는데"…의학 교수가 던진 '충격 경고'
전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ]
"전자담배, 정말 무섭네"…낚시 중 숨진 남성, '폐·심장' 손상 원인 충격
주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자
625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국
"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁