경북 참좋은 작은학교 6곳 선정…남계·증산·문경·춘양·수륜·점곡초등

경북교육청(교육감 임종식)은 교육부가 주관한 '2025년 농어촌 참 좋은 작은 학교 공모전'에서 남계초등학교(구미)와 증산초등학교(김천), 문경초등학교, 춘양초등학교(봉화), 수륜초등학교(성주), 점곡초등학교(의성) 등 6곳이 '참 좋은 학교'에 선정됐다고 24일 밝혔다.

농어촌 참 좋은 학교 공모전은 교육부에서 농어촌의 장점을 살리고 특색있는 교육 프로그램 운영으로 교육공동체의 만족도가 높은 농어촌 학교 우수 운영 사례를 발굴 확산하기 위해 2020년부터 실시하고 있는 교육부 주관 사업이다.

올해 전국 15개 선정 학교 중 경북이 6개교를 차지하며 전국 최다 선정의 영예를 안았다. 경북교육청은 지난 6년간 총 23개 학교가 우수학교로 선정되는 등 지속적으로 전국 최고 수준의 성과를 이어가고 있다.

우수학교로 선정된 구미 남계초등학교는 경북도 구미시 고아읍에 위치한 학교로, '이음교실'운영으로 농촌 작은학교 살리기와 지역 상생을 함께 꿈꾸며, 농촌교육의 지속 가능한 미래를 열어가고 있다.

도시 큰 학교 학생이 농산어촌 작은 학교로 이동하여 공동교육과정을 운영하는 것으로, 작은 학교는 학생 수가 늘어나 교육과정을 정상 운영할 수 있고, 큰 학교는 학교시설을 활용하고 생태 체험 등을 경험할 수 있다.

남계초등학교는 구미문성초등학교와 함께 도-농 이음교실 운영을 통해, 학생 수 감소에 대처하면서 지역사회와 함께 양질의 교육과정을 만들어가고 있다.

증산초등학교(김천)는 학생-교직원-학부모-지역사회(마을) 구성원 모두가 협력해 학생 한 명 한 명의 고유한 가치를 발견하고 성장시키는 맞춤형 교육과 문화예술 교육으로 꿈과 끼를 꽃피우게 하는 학교다.

문경시 문경읍에 위치한 문경초등학교는 아름다운 자연환경 속에서 전교생 75명의 학생이 함께 어울리며 온(溫)마음을 키워가고 있다. 단순한 배움의 공간을 넘어, 즐겁고 따뜻한 추억을 만드는 공동체를 지향하며, 지역의 전통과 문화를 바탕으로 한 특색 있는 교육 프로그램을 운영하고 있다.

춘양초등학교(봉화)는 농어촌의 교육여건을 개선하고 특색있는 교육과정을 운영하고 있다. 학교-지자체-마을공동체가 함께 협력하여 맞춤형 배움을 통해 미래 역량을 키우는 학교를 만들어가고 있는 학교다.

수륜초등학교(성주)는 성주군 수륜면 외진 위치를 극복하고, 초-중 연계 공동교육과정과 온마을 속 늘봄, 다양한 현장 체험학습과 예술 교육을 통해 약점을 강점으로 바꾸어 꾸준히 성장하고 있는 학교다.

점곡초등학교(의성)는 지역 자원을 살린 융합교육과 공동체 협력을 통해 점진적인 성장의 길을 걸어오고, 다양한 특색 프로그램을 통해 도시와 농촌을 잇는 배움의 장을 만들어가고 있는 학교다.

한편, 경북교육청은 학생 수 감소와 소규모로 어려움을 겪는 농산어촌 학교의 교육 격차 해소를 위해 △작은 학교 자유학구제 △작은 학교 가꾸기 △꿈 키움 작은 학교 인증제 등 다양한 정책을 지속적으로 추진하고 있다.

임종식 경북교육감은 "학령인구 감소 시대에도 작은 학교의 가치를 재발견해 모두가 성장할 수 있는 교육환경을 만들겠다"라면서, "앞으로도 지역과 함께하는 지속 가능한 농어촌 교육 모델을 확산해 나가겠다"라고 말했다.





