최대 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로...대체거래소(NXT) 이용자도 가능

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 473,500 전일대비 27,500 등락률 +6.17% 거래량 553,563 전일가 446,000 2025.10.27 13:06 기준 관련기사 '사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝연 4%대 최저금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 176,600 전일대비 3,700 등락률 +2.14% 거래량 552,504 전일가 172,900 2025.10.27 13:06 기준 관련기사 내년 韓증시 주도주는 반도체·조선·기계셀트리온, CPHI서 글로벌 파트너링 강화…전략적 협업 확대연 4%대 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 당일 가능 전 종목 시세 보기 close , SAMG엔터 SAMG엔터 419530 | 코스닥 증권정보 현재가 56,500 전일대비 5,700 등락률 -9.16% 거래량 296,426 전일가 62,200 2025.10.27 13:06 기준 관련기사 SAMG엔터, '프린세스 캐치! 티니핑' 30일 티니핑TV 첫 방영[특징주]SAMG엔터, 리사 '하츄핑' 인증샷에 27%대 급등아이브 리즈, '프린세스 캐치! 티니핑' M/V 공개 전 종목 시세 보기 close , 네이처셀 네이처셀 007390 | 코스닥 증권정보 현재가 25,050 전일대비 250 등락률 +1.01% 거래량 409,299 전일가 24,800 2025.10.27 13:06 기준 관련기사 연 4%대 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 당일 가능연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능[특징주]네이처셀, 줄기세포 규제 완화 기대에↑ 전 종목 시세 보기 close , 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 57,700 전일대비 400 등락률 -0.69% 거래량 564,781 전일가 58,100 2025.10.27 13:06 기준 관련기사 포스코인터, 매장량 세계 2위 탄자니아 흑연 광산 개발포스코인터, 유럽 전기차 시장 공략 구동모터코어 생산거점 완성포스코인터, '여수광양항 LNG벙커링' 사업 순항 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>