본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

국립춘천박물관, 25일 '박물관 속 무용' 공연

서믿음기자

입력2025.10.24 16:45

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 9번째 순회 공연
무료 공연

국립춘천박물관은 2025년 국립중앙박물관 소속 지역박물관 문화향연 시리즈 '박물관 속 무용' 공연을 25일 오후 3시 야외공연장에서 개최한다.

국립춘천박물관 행사 포스터. 국립춘천박물관 제공

국립춘천박물관 행사 포스터. 국립춘천박물관 제공

AD
원본보기 아이콘

'박물관 속 무용'은 박물관을 찾은 관람객들이 전시와 함께 문화예술을 함께 경험할 수 있도록 국립박물관문화재단과 국립중앙박물관 소속 지역박물관이 공동으로 기획하고 추진하는 행사다. 광주, 전주, 청주, 김해, 대구, 익산, 부여에 이어 춘천에서 아홉 번째로 개최된다.


이번 춘천 공연에서는 대학 동아리 공연단체와 전문 무용단체가 함께 무대를 꾸민다. 먼저 강원대학교 중앙댄스동아리 Co'K(씨오케이)가 공연의 시작을 알린다. Co'K'는 'Choreography On Kineticart"의 약자로, 코레오그래피와 K-pop을 주 장르로 활동하고 있다. 이어 비보이 그룹 퓨전엠씨가 전통적인 브레이킹에 현대적 요소를 다양하게 결합한 독특한 퍼포먼스를 선보인다. 퓨전엠씨는 세계 비보이크루 랭킹 1위를 오른 세계적인 비보이 그룹이다.

공연은 무료로 누구나 관람할 수 있다. 자세한 내용은 박물관 누리집에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만 "세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기