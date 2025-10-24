국립춘천박물관, 25일 '박물관 속 무용' 공연

전국 9번째 순회 공연

무료 공연

국립춘천박물관은 2025년 국립중앙박물관 소속 지역박물관 문화향연 시리즈 '박물관 속 무용' 공연을 25일 오후 3시 야외공연장에서 개최한다.

국립춘천박물관 행사 포스터. 국립춘천박물관 제공 AD 원본보기 아이콘

'박물관 속 무용'은 박물관을 찾은 관람객들이 전시와 함께 문화예술을 함께 경험할 수 있도록 국립박물관문화재단과 국립중앙박물관 소속 지역박물관이 공동으로 기획하고 추진하는 행사다. 광주, 전주, 청주, 김해, 대구, 익산, 부여에 이어 춘천에서 아홉 번째로 개최된다.

이번 춘천 공연에서는 대학 동아리 공연단체와 전문 무용단체가 함께 무대를 꾸민다. 먼저 강원대학교 중앙댄스동아리 Co'K(씨오케이)가 공연의 시작을 알린다. Co'K'는 'Choreography On Kineticart"의 약자로, 코레오그래피와 K-pop을 주 장르로 활동하고 있다. 이어 비보이 그룹 퓨전엠씨가 전통적인 브레이킹에 현대적 요소를 다양하게 결합한 독특한 퍼포먼스를 선보인다. 퓨전엠씨는 세계 비보이크루 랭킹 1위를 오른 세계적인 비보이 그룹이다.

공연은 무료로 누구나 관람할 수 있다. 자세한 내용은 박물관 누리집에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>