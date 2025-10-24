방세환 시장 "아동친화도시 프로그램 확대…아이가 즐거운 광주 만들겠다"

광주시, 남한산성 스포츠타운서 ‘보육박람회’ 개최

영유아·학부모가 함께 즐기고 배운 소통의 장

경기 광주시는 지난 23일 남한산성 스포츠타운에서 '2025 광주시 보육박람회'를 성황리에 개최했다.

방세환 광주시장이 지난 23일 남한산성 스포츠타운에서 '2025 광주시 보육박람회'에 참석해 아이들과 소통하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 박람회는 영유아와 학부모, 어린이집 관계자 등 보육 가족이 한자리에 모여 함께 즐기고 배우는 소통과 체험의 장으로 마련됐으며 다양한 프로그램이 진행됐다.

행사장 곳곳에서는 ▲키링 만들기 ▲장난감 입양 ▲나만의 약가방 만들기 등 나눔과 참여를 실천할 수 있는 체험활동이 운영됐다.

특히, '장난감 입양' 부스에서는 사용하지 않는 장난감을 서로 교환하며 자원 재활용의 가치와 나눔의 의미를 배우는 뜻깊은 시간이 마련됐다. 또한, 행사장 중앙에는 에어바운스, 미끄럼틀, 터널 등 다양한 놀이시설이 설치돼 영유아들이 마음껏 뛰어놀며 감정 표현력과 사회성을 자연스럽게 기를 수 있는 놀이 공간이 조성됐다.

방세환 시장은 "이번 보육박람회는 아이와 부모, 어린이집이 함께 어우러지는 소통과 공감의 자리였다"며 "앞으로도 아이들이 즐겁게 배우고 자랄 수 있는 아동친화도시 광주를 만들기 위해 체험과 배움이 함께하는 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>