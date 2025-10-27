본문 바로가기
스카이브, 흉터 관리 솔루션 '에이닉 스카엑스' 출시

최봉석기자

입력2025.10.27 08:00

숏뉴스
스카이브, 흉터 관리 솔루션 ‘에이닉 스카엑스’ 출시
정형외과 의료기기 및 디지털 헬스케어 전문기업 스카이브(SKYVE)가 수술 후 흉터 관리를 위한 점착성투명창상피복재 '에이닉 스카엑스(Ainic ScarEx)'를 출시하며, 정형외과 수술 환자의 회복 과정을 아우르는 '토탈 솔루션' 포트폴리오를 확장했다.


이번에 출시된 '에이닉 스카엑스'는 인공관절 수술 등 다양한 수술 후 아문 상처나 오래되거나 새로 생긴 비대성 또는 켈로이드성 흉터 관리에 사용되는 실리콘 겔 타입의 의료기기이다.

'에이닉 스카엑스'는 주성분인 실리콘이 흉터 부위에 얇은 막을 형성하여 수분 손실을 줄이고 콜라겐의 과도한 증식을 조절함으로써 흉터를 완화하는 데 도움을 준다. 특히 실리콘 겔 제형으로, 끈적임이 적고 발림성이 뛰어나 굴곡진 부위나 움직임이 많은 관절 부위에도 불편함 없이 사용할 수 있으며, 쾌적한 사용감을 제공하는 것이 장점이다.


이번 '에이닉 스카엑스'의 출시는 스카이브가 추구하는 '정형외과 수술 통합 솔루션'이 수술실을 넘어 환자의 일상 회복 영역까지 확장된다는 점에서 의미가 깊다.


스카이브는 이미 △디지털 수술 계획(ZIFT, Kneesign) △환자맞춤형 수술기구(KNEEVIGATE) △한국인 최적화 인공관절(PNK) △항균 골 시멘트(Everfix)로 이어지는 정밀하고 안전한 수술 환경을 구축했다. 여기에 △수술 후 회복을 돕는 의료기기(Circuboost)에 이어, 이번 '에이닉 스카엑스'를 통해 환자의 수술 부위 흉터 관리라는 심미적 회복까지 책임지게 된 것이다.

이는 '디지털 계획 → 맞춤형 수술 → 안전한 고정 → 빠른 회복 → 흉터 관리'로 이어지는 환자의 전 주기적 경험을 관리하는 스카이브의 비전을 완성하는 핵심 요소다.


스카이브 관계자는 "'에이닉 스카엑스'는 '흉터 전문가(Scar Expert)'라는 제품명의 의미처럼, 환자들이 수술 후 흉터 걱정을 덜고 온전히 회복에만 집중할 수 있도록 돕기 위해 출시되었다"라며, "앞으로도 스카이브는 정밀한 수술 솔루션뿐만 아니라 환자의 삶의 질을 높일 수 있는 회복 관리 솔루션까지 제공하며, 수술의 전 과정을 책임지는 토탈 헬스케어 기업으로 나아갈 것"이라고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

