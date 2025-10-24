서울 중구, 25일 ‘이순신축제’ 앞두고 명보아트홀 일대 정비

축제 당일 ‘차없는 거리’ 운영

서울 중구(구청장 김길성)가 오는 25일 열리는 ‘2025 이순신축제’를 앞두고 축제 주요 무대가 마련된 명보아트홀 일대 거리 정비를 완료했다.

명보아트홀 주변은 이순신 장군 생가터 인근 마른내로와 이순신 명예도로로 지정된 을지로3가역~남산골 한옥마을 구간의 ‘이순신길’이 만나는 지점이다. 이 지역은 인쇄·지류 관련 업체가 밀집해 있으며, 좁은 골목과 도로변 적치물, 빈번한 이륜차 통행으로 보행 불편이 잦은 곳으로 꼽혔다.

중구는 축제의 원활한 진행과 방문객 안전 확보를 위해 지난 9월부터 집중 정비를 추진했다. 도로변 불법 노점과 적치물, 불법 광고물을 전수 조사해 자율 정비를 유도하고, 미이행 구역은 구청이 직접 정비했다. 또한 입간판과 현수막 등 노후 불법 광고물을 정리하고, 이륜차·삼발이 오토바이·방치 자전거 등을 단속했다. 이륜차 전용 주차구역은 청소와 도색을 마쳐 한층 쾌적한 환경으로 바뀌었다.

도로와 하수시설 점검도 병행됐다. 보도 파손 구간, 침하 및 물고임이 있는 구역을 정비하고, 무단투기 쓰레기와 생활폐기물을 수거했다. 관계 부서와 유관 기관이 합동 점검을 실시해 축제 준비에 만전을 기했다.

특히 축제 당일인 25일에는 호텔피제이 앞 교차로에서 명보아트홀, 명보아트홀에서 을지로3가 교차로 구간이 ‘차 없는 거리’로 운영된다. 구는 인근 상인들에게 사전 안내를 통해 협조를 요청했으며, 상인들도 취지에 공감해 적극적인 참여 의사를 밝혔다.

김길성 중구청장은 “이순신 장군의 탄생지인 중구가 ‘2025 이순신축제’를 열기 위해 모든 준비를 마쳤다”며 “25일 시민과 관광객들이 깨끗하고 안전한 거리에서 역사와 문화를 함께 즐기며 중구의 매력을 느끼길 바란다”고 말했다.





