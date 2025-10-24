본문 바로가기
[특징주]SK이노베이션, 3분기 강한 실적 개선 전망에 강세

송화정기자

입력2025.10.24 09:32

SK이노베이션 이 올해 3분기 실적 개선 전망에 6%대 강세를 보이고 있다.


24일 오전 9시25분 현재 한국거래소에서 SK이노베이션은 전일 대비 7900원(6.35%) 오른 13만2400원에 거래되고 있다.


실적 개선 전망이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다. 이날 유안타증권은 SK이노베이션이 3분기에 매출액 19조7000억원, 영업이익 4407억원을 기록할 것으로 추정했다. 황규원 유안타증권 연구원은 "영업손익은 전분기 4176억원 적자에서 흑자 전환하는 것일 뿐만 아니라 컨센서스(증권사 전망치 평균) 2255억원을 크게 웃도는 것"이라며 "배터리 적자는 확대되지만 유가 상승으로 정유 부문 재고 손실이 해소됐기 때문"이라고 설명했다. 이어 "3분기 실적과 재무 부담 완화 조치로 주가는 15만원에 도전할 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

