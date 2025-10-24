본문 바로가기
특징주

카디비 고추참치 먹방에 동원산업 주가도 들썩[특징주]

조시영기자

입력2025.10.24 09:31

인쇄

24일 오전 9시 30분 기준 동원산업 주가는 전일 종가 대비 8.3% 오른 4만7650원을 기록하고 있다. 최근 미국 팝스타 카디비(Cardi B)가 자신의 인스타그램 라이브 방송에서 "H마트에서 한국의 고추참치를 구매했다"며 먹방을 선보였기 때문으로 보인다.

카디비 고추참치 먹방에 동원산업 주가도 들썩[특징주]
카디비는 이 영상에서 밥과 고추참치를 마요네즈와 칠리소스에 버무린 뒤 김에 싸 먹었다. 카디비는 제자리에서 빙글빙글 돌며 "한국인들은 미쳤다", "아주 맛있다! 좋은 식사다"라고 여러번 말했다. 앞서 방탄소년단의 불닭볶음면·짜짜로니, 블랙핑크 제니의 바나나킥 등 세계적인 스타들이 먹방을 선보인 후 관련 상품 매출이 급증한 사례가 있었다.


고추참치 제조 및 유통사는 비상장사 동원F&B다. 이에 동원F&B 지분 74.38%를 보유하고 있는 동원그룹 지주회사 동원산업 주가가 상승세를 탄 것으로 보인다. 동원산업은 지주회사인 동시에 참치 원양어선 선단을 운영해, 동원F&B에 원재료를 공급하고 있다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
