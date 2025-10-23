국제유가 5%대 급등…트럼프 행정부, 대러 제재 여파

미, 러 대형 석유기업 2곳 제재

우크라이나 전쟁 종식 난항에 푸틴 자금줄 차단

브렌트유·WTI, 5% 이상 뛰어

도널드 트럼프 미국 행정부가 우크라이나 전쟁 종전에 소극적인 러시아의 대형 석유기업 2곳을 제재하면서 국제유가가 급등하고 있다.

23일(현지시간) 오전 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 보다 3.14달러(5.37%) 오른 배럴당 61.64달러, 글로벌 원유 가격 벤치마크인 브렌트유는 전일 대비 3.13달러(5.0%) 상승한 배럴당 65.72달러에 거래되고 있다.

앞서 전날 미 재부무는 러시아 주요 석유기업인 로스네프트와 루코일을 제재 대상 명단에 올렸다. 이에 따라 두 기업이 50% 이상 지분을 보유한 모든 자회사와 관련 법인의 자산이 동결되며, 미국 기업과 개인은 해당 기업들과의 거래가 전면 금지된다. 이번 제재는 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하기 위한 조치로, 트럼프 대통령은 직접 제재 사실을 직접 공개하며 "평화협상 지원을 위해 제재 수단을 계속 활용하겠다"고 밝혔다.

이 조치로 인해 러시아 원유의 주요 수입국인 인도가 러시아산 원유 거래를 중단할 가능성이 제기되고 있다. 인도 정유업계는 이번 제재로 러시아산 원유 수입이 사실상 불가능해질 것으로 보고 있다고 블룸버그 통신은 전했다. 시장에서는 중국이 인도의 공백을 메울지를 향후 흐름을 좌우할 변수로 보고 있다.

여기에 유럽연합(EU)도 전날 러시아의 석유·가스 수익을 차단하기 위한 19차 대러 제재 패키지에 합의했다. 이번 조치에는 러시아산 액화천연가스(LNG) 수입 금지를 당초 계획보다 1년 앞당겨 2027년 1월부터 시행하는 방안이 담겼다.

다만 현재 원유 공급은 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국과 비회원국들이 생산을 확대하면서 비교적 풍부한 상황이다. 수요 증가세 역시 둔화되고 있다.

라이스타드 에너지의 호르헤 레온 지정학 수석은 "러시아 최대 석유 생산기업들에 대한 미국의 제재는 모스크바에 대한 워싱턴의 압박이 전례 없는 수준으로 고조됐음을 의미한다"며 "최근 러시아 석유 인프라에 대한 일련의 공격과 맞물려 이번 제재는 러시아 원유 생산과 수출에 큰 차질을 초래하고 강제 생산 중단 위험을 높인다"고 분석했다.





