목포 신항만 인근 해상서 차량 추락…운전자 의식불명

해경, 긴급 구조…추락 경위 조사 중

목포 신항만 전용부두서 바다로 추락한 차량승객을 구조해 응급조치 중이다. 목포해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시 신항만 자동차 전용부두 인근 해상에서 SUV 차량이 바다로 추락하는 사고가 발생했다.

목포해양경찰서에 따르면 23일 오전 5시 33분께 차량이 바다에 빠졌다는 신고를 접수하고, 연안구조정과 경비함정, 서해해양특수구조대를 현장에 급파했다.

이후 오전 6시 57분께 서해해양특수구조대가 바다에 빠진 운전자 50대 A씨를 발견해 구조했으나, 발견 당시 A씨는 의식과 호흡이 없는 상태였다. 해경은 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시하고 119 구급대에 인계했으며, A씨는 인근 목포의 병원으로 이송됐다.

목포해경은 목격자 진술과 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 차량 추락 경위를 조사할 예정이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>