본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

목포 신항만 인근 해상서 차량 추락…운전자 의식불명

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.23 17:20

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해경, 긴급 구조…추락 경위 조사 중

목포 신항만 전용부두서 바다로 추락한 차량승객을 구조해 응급조치 중이다. 목포해양경찰서 제공

목포 신항만 전용부두서 바다로 추락한 차량승객을 구조해 응급조치 중이다. 목포해양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시 신항만 자동차 전용부두 인근 해상에서 SUV 차량이 바다로 추락하는 사고가 발생했다.


목포해양경찰서에 따르면 23일 오전 5시 33분께 차량이 바다에 빠졌다는 신고를 접수하고, 연안구조정과 경비함정, 서해해양특수구조대를 현장에 급파했다.

이후 오전 6시 57분께 서해해양특수구조대가 바다에 빠진 운전자 50대 A씨를 발견해 구조했으나, 발견 당시 A씨는 의식과 호흡이 없는 상태였다. 해경은 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시하고 119 구급대에 인계했으며, A씨는 인근 목포의 병원으로 이송됐다.


목포해경은 목격자 진술과 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 차량 추락 경위를 조사할 예정이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

피켓팅 놓쳐도 즐기는 건 못참아…'밖탠딩'을 아시나요

'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

경찰 체력시험, "쉬워 보인다"길래 체험해봤더니…

이 대통령 "사정기관이 국가질서 어지럽혀…엄정하게 단죄해야"

새로운 이슈 보기