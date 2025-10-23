본문 바로가기
파주시, 서강대와 손잡고 시민 대상 평생교육 질 높인다

이종구기자

입력2025.10.23 16:41

파주시-서강대 '일생일대 프로젝트'
기반 평생교육 진흥 업무협약 체결

경기 파주시는 지난 22일 서강대학교 본관에서 김경일 파주시장과 서강대학교 심종혁 총장 등이 참석한 가운데 서강대학교와 2026년 '일생일대 프로젝트'를 공동 기획·운영하기 위한 평생교육 진흥 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 22일 서강대학교 본관에서 서강대학교 심종혁 총장과 2026년 '일생일대 프로젝트'를 공동 기획·운영하기 위한 평생교육 진흥 업무협약을 체결하고 있다. 파주시 제공

이번 협약은 파주시의 대표적인 대학 연계 평생학습 사업인 '일생일대 프로젝트'를 서강대학교와 함께 체계적으로 추진하고자 마련됐으며, 이번 협약을 계기로 2026년에도 '일생일대 프로젝트'를 더욱 적극적으로 확대 추진해, 시민 누구나 전 생애에 걸쳐 원하는 배움을 누릴 수 있도록 명실상부한 평생학습 도시를 실현해 나갈 계획이다.


'일생일대 프로젝트'는 하나의 읍면동 평생학습센터와 하나의 대학을 일 대 일로 연계해 시민들의 생활권 가까이에서 고품격 대학 교육의 기회를 제공하는 경기도 최초의 파주형 평생학습 핵심 모델이다.

심종혁 서강대학교 총장은 "서강대가 가진 교육 철학과 전문 역량을 바탕으로, 시민 개개인의 삶의 역량을 향상시키고 지역 사회에 긍정적인 변화를 가져오는 실질적인 프로그램을 설계할 것"이라며 "이번 협력이 지역 대학의 사회적 책무를 실현하는 모범 사례가 되길 기대한다"고 말했다.


김경일 파주시장은 "서강대학교와의 협약은 파주시 평생학습의 질을 한 단계 끌어올리는 새로운 전환점이 될 것"이라며 "시민들이 멀리 가지 않고도 생활권 안에서 수준 높은 명문 대학의 교육을 받을 수 있도록 체계적인 협력 모델을 구축하고, 이를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
