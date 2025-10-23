유용원 "해병대 필수전력 확보, 육군보다 10년 뒤처져…우선 보강을"

국회 국방위원회 해군·해병대 국정감사

해병대의 필수전력 확보가 육군과 비교해 최대 10년가량 뒤처져 있단 분석이 제기됐다. 서북도서 방어는 단순 지역방위가 아닌 국가 전략의 최전선인 만큼 해병대에 대한 필수전력 보강이 시급하단 지적이 나온다.

국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 23일 국정감사에서 "해병대는 우리 군의 유일한 상륙·도서작전 전담 부대이자 서북도서 방어의 최전선 전력임에도 전력 보강이 육군보다 3년에서 최대 10년 이상 뒤처져 있다"고 밝혔다.

유 의원은 " 육군은 이미 K2 전차, 30㎜ 차륜형 대공포, 국지방공레이더, 서북도서용 무인기(UAV) 등 필수 전력을 실전 배치해 훈련에 활용하고 있지만, 해병대는 장비 부족으로 인해 훈련조차 제대로 수행하기 어려운 상황"이라며 "이는 단순히 예산의 문제가 아니라 군 내부 전력 우선순위가 여전히 육군 중심으로 짜여 있는 구조적 한계 때문"이라고 했다.

이어 그는 "서북도서는 전면전 초기 북한의 도발이 가장 먼저 발생할 지역으로 해병대의 전력 공백은 곧 국가 방어의 취약점이 될 수 있다"면서 "K2 전차나 차륜형 대공포, 방공레이더, UAV 같은 장비는 단순한 장비 차이가 아니라 전투 수행력과 병력 생존력의 문제로, 서북도서 작전 환경을 고려하면 해병대 전력 보강이 최우선 과제가 돼야 한다"고 강조했다.

유 의원은 "해병대의 주요 전력 보강 사업이 매번 뒷순위로 밀리고, 타군 사업에 종속된 채 예산 배분에서 불리한 구조가 반복되고 있다"며 "해병대의 작전 특성과 도서 방어 임무를 고려해 국방부 차원의 사업별 전력화 일정을 재점검해야 한다"고 했다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



