부산도시공사, 동아대와 손잡고 ‘탄소중립 인재’ 키운다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.23 15:36

숏뉴스
기후위기 대응·지속가능 도시 조성 위한 관·학 협력 체계 구축

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)가 지역 대학과 손잡고 탄소중립 시대를 이끌 미래인재 양성에 나선다.


공사는 지난 23일 동아대학교 RISE(지역혁신) 사업추진단과 '기후·탄소중립 미래인재 양성을 위한 관·학 공동협력 협약'을 체결했다.

부산도시공사가 동아대학교 RISE 사업추진단과 '기후·탄소중립 미래인재 양성을 위한 관·학 공동협력 협약'을 체결하고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사가 동아대학교 RISE 사업추진단과 '기후·탄소중립 미래인재 양성을 위한 관·학 공동협력 협약'을 체결하고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

이 협약은 기후변화 대응과 탄소중립 실현이라는 사회적 요구에 부응하고, 지역 혁신 생태계를 강화하기 위한 취지에서 마련됐다. 두 기관은 협약을 통해 행정과 학문이 유기적으로 협력하는 체계를 구축, 실질적인 탄소중립 도시 조성에 힘을 모으기로 했다.

협약 주요 내용은 ▲기후변화 적응·탄소중립 도시 실현을 위한 정책자문과 정보교류 ▲부산도시공사 사업현장 견학과 실습 등 인적 교류 프로그램 운영 ▲동아대 조경학과 캡스톤 디자인 교과과정 공동수행 등이다. 또 향후 상호 협의를 통해 다양한 협력사업을 지속적으로 발굴·추진할 방침이다.


이상용 부산도시공사 전략사업본부장은 "이번 협약은 탄소중립과 미래지향적 도시 구축이라는 공동의 목표 실현을 위한 중요한 첫걸음"이라며 "지역 인재 양성에 선도적 역할을 하고, 혁신적인 공공사업을 적극 발굴해 시민의 삶의 질 향상과 지속가능한 도시 발전에 기여하겠다"고 말했다.


부산도시공사는 이번 협약을 계기로 탄소중립 실현과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위한 다양한 실천 프로젝트를 확대해 나갈 계획이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
