보험가입 후 원인불명 사고 7건…'지적장애 친오빠 방치·사망' 여동생 집유

보험 가입 직후 7차례 사고…방치 후 사망

"입증 부족" 일부 무죄…공범 남편 도주 중

보험 가입 직후 원인 불명의 사고로 인해 크게 다친 지적장애인 친오빠를 방치해 숨지게 한 혐의로 기소된 여동생에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

대구지법 서부지원 AD 원본보기 아이콘

대구지법 서부지원 형사1부(도정원 부장판사)는 유기치사 및 사기 혐의로 기소된 A씨(47)에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다고 23일 밝혔다.

A씨는 2013년 9월부터 2014년 8월까지 원인 불명의 사고를 7차례나 당해 위중한 상태에 빠졌던 친오빠 B씨(48)를 대구 자택에서 방치해 사망에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

지적장애인이었던 B씨는 사고를 반복적으로 겪으며 안구 손상, 안와골절, 늑골 다발성 골절 등의 중상을 입었으나 적절한 치료를 받지 못한 것으로 조사됐다. 결국 2014년 8월 상태가 악화해 응급실로 이송됐지만 병원 도착 다음 날 숨졌다. 당시 그는 제대로 서 있지 못하고 대소변조차 가리지 못한 상태였던 것으로 전해졌다.

검찰은 B씨가 사고 직전 본인 명의로 5개 보험에 가입된 점 등을 근거로 A씨가 보험금을 노리고 오빠를 고의로 방치한 것으로 보고 징역 7년을 구형했다. 그러나 재판부는 "일부 혐의는 입증이 부족하다고 판단된다"며 유기치사와 일부 사기 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다.

한편 사건 당시 공범으로 함께 기소된 A씨의 남편 C씨(48)는 2017년 선고를 앞두고 보석으로 풀려난 뒤 도주해 현재까지 행방이 묘연하다. 법원은 이들 부부의 재판을 미뤄오다가 지난 7월 A씨의 대해서만 재판을 재개했다.

법원은 C씨가 검거될 때까지 선고를 미루는 '영구미제 사건'으로 회부하는 방안을 검토 중이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>