여주시, 역세권 새 랜드마크 '여주초 학교복합시설' 착공

여주시, '여주초 학교복합시설' 첫 삽

총사업비 335억 투입…2027년 하반기 준공 예정

수영장·체육관·돌봄공간 등 갖춰



경기 여주시는 지난 22일 여주역세권 여주초 이전 부지(여주시 교동 646-1)에서 '여주초등학교 신설대체이전 학교복합시설' 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 들어갔다.

이충우 여주시장이 지난 22일 여주역세권 여주초 이전 부지(여주시 교동 646-1)에서 '여주초등학교 신설대체이전 학교복합시설' 착공식에 참석해 인사말을 하고 있다. 여주시 제공

이날 행사에는 이충우 여주시장을 비롯해 김상성 여주교육지원청 교육장, 박두형 여주시의회 의장을 비롯한 시의원, 한국자산관리공사 및 공사 관계자, 여주초 교육 가족, 관내 학교 교장, 인근 주민 등 100여 명이 참석해 학교와 지역이 함께하는 복합공간의 첫 삽을 뜨는 순간을 함께 축하했다.

여주초 학교복합시설은 교육환경 개선과 지역주민 복지 증진을 위해 추진되는 사업으로, 학생들에게는 쾌적한 학습·체육 공간을 제공하고, 주민들에게는 평생학습과 생활체육, 문화활동 공간으로 개방될 예정이다.

여주시 예산 182억원을 비롯해 총 사업비 335억원이 투입된다. 학교복합시설은 6774㎡의 연면적에 지하1층, 지상 4층 규모로 건립되며 수영장, 대강의실, 돌봄공간, 체육관, 메이커스페이스 등 다양한 공간을 갖출 계획이다.

여주시는 2027년 하반기 준공을 목표로 공사를 진행하며, 시설이 완공되면 여주역세권의 대표적 교육·체육·문화 시설로 자리매김할 것으로 기대된다.

이충우 여주시장은 기념사에서 "여주초 학교복합시설은 단순한 교육시설을 넘어 아이들과 지역주민 모두가 함께 배우고 즐길 수 있는 열린 공간이 될 것"이라고 강조하며 "앞으로도 여주시민과 아이들의 미래를 위한 생활 기반 확충에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이날 착공한 학교복합시설은 2027년 하반기 준공 예정이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



