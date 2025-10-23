본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

현장 대응력·지휘체계 강화 초점… 고령군, 재난대응 안전한국훈련 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.23 12:42

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 고령군(군수 이남철)은 지난 22일 경북도 장애인종합복지관 고령분관에서 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다.

고령군이 재난대응 안전한국훈련을 실시하고 있다. 고령군 제공

고령군이 재난대응 안전한국훈련을 실시하고 있다. 고령군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 훈련에는 고령군청, 고령소방서, 고령경찰서, 의용소방대 등 130여명이 참여했다.


이 훈련은 지자체와 유관기관의 재난 대응 역량을 종합적으로 점검하기 위한 것으로, 대형화재 발생 상황을 가정해 진행됐다. 특히 화재 원인을 영농폐기물 불법 소각으로 설정, 농촌지역에서 빈번히 발생하는 불법 소각의 위험성을 알리고 경각심을 높이는 데 초점을 맞췄다.

고령군은 이날 재난안전대책본부 운영을 통한 토론형 훈련과 통합지원본부 운영을 통한 현장 대응훈련을 병행했다. 이를 통해 기존의 소방·재난 부서 중심 훈련에서 한 단계 나아가, 현장 대응과 지휘체계 전반의 협업 능력 강화에 중점을 뒀다.


이남철 군수는 "이번 안전한국훈련을 통해 실제 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응 능력을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "참가자 모두가 '내가 곧 안전의 시작점'이라는 책임감을 가지고, 군민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다해주길 당부한다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

60조 잠수함 수주 앞두고 캐나다 총리 한화오션 찾나…加 실무진 거제 방문

대치 은마, '용적률 특례'로 국평 분담금 1.8억…펜트하우스는 97억

새로운 이슈 보기