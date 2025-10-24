최대 400% 레버리지, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 55,100 전일대비 700 등락률 -1.25% 거래량 751,180 전일가 55,800 2025.10.24 13:58 기준 관련기사 HMM, 한화그룹·KR과 '무탄소 추진체계' 공동개발 MOU[클릭 e종목]"한화시스템, K2 전차 수출 확대 수혜주"핀산협, 'AI와 레그테크 융합' 세미나 개최 전 종목 시세 보기 close , 에코프로머티 에코프로머티 450080 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 2,100 등락률 +3.21% 거래량 975,105 전일가 65,400 2025.10.24 13:58 기준 관련기사 증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용 가능...반대매매 위기도 당일 해결연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 173,000 전일대비 400 등락률 +0.23% 거래량 435,356 전일가 172,600 2025.10.24 13:58 기준 관련기사 셀트리온, CPHI서 글로벌 파트너링 강화…전략적 협업 확대연 4%대 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 당일 가능낮아진 매출원가율…합병 후유증 벗어난 셀트리온 전 종목 시세 보기 close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 6,030 전일대비 30 등락률 +0.50% 거래량 17,710,674 전일가 6,000 2025.10.24 13:58 기준 관련기사 반도체 슈퍼사이클 기대감 확산… 장비株 동반 질주국내 증시 기대감에 올라타볼까? 레버리지 투자를 고려 중이었다면무역갈등 속에서도 견조한 국내 증시…실적 모멘텀에 상승 기대감 유효 전 종목 시세 보기 close , S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 74,950 전일대비 1,850 등락률 +2.53% 거래량 570,831 전일가 73,100 2025.10.24 13:58 기준 관련기사 [특징주]S-Oil, 3일째 상승...16개월만에 7만원 회복에쓰오일, 서울 마포구 저소득가정에 1억원 전달"러시아 원유 제재…韓 정유사 수혜" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>