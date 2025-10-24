삼육대, '2025 늘봄학교 대학연계 프로그램' 운영대학 선정

삼육대학교 평생교육원은 경기도구리남양주교육지원청이 주관하는 '2025 늘봄학교 대학연계 프로그램' 운영대학으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

초등학생들이 삼육대 '2025 늘봄학교 대학연계 프로그램'에 참가해 수업을 듣고 있다. 삼육대학교

늘봄학교 대학연계 프로그램은 구리시와 남양주시에 거주하는 초등학생을 대상으로, 대학의 전문성과 교육 인프라를 활용해 미래 진로 탐색과 역량 개발을 지원하는 지역 협력 교육 사업이다.

삼육대는 이번 사업을 통해 지역 초등학생을 위한 ▲독서 ▲인성 ▲예술 ▲체육 ▲생태 ▲인공지능(AI) ▲융합과학 ▲글로컬 ▲진로 등 9개 영역 12개 세부 프로그램을 운영한다.

주요 프로그램은 ▲문해력 쑥쑥, 나의 책 여행 ▲나의 숨은 끼 찾기(뮤지컬) ▲키성장 농구교실 ▲지구 생존 프로젝트(에너지 실험실습) ▲AI 시대 살아남기 ▲원어민과 함께하는 생활 영어 등이다.

프로그램은 주말 집중형으로, 다음 달까지 7주간 주 1회 3시간씩 진행되고 있다. 모든 수업에는 삼육대 전임교원과 해당 분야 전문가들이 직접 참여한다.

정현철 삼육대 평생교육원장은 "이번 사업을 통해 지역 초등학생들이 다양한 경험을 바탕으로 자기 적성과 진로를 탐색하고, 미래 사회의 핵심 역량을 기를 수 있길 바란다"고 말했다.





이은서 기자



