'가뭄 때문에'…내년 PGA 투어 개막전 취소

더 센트리 하와이 극심한 가뭄 영향

대체 코스 찾기 실패 취소 결정

2026 개막전은 소니 오픈

내년 미국프로골프(PGA) 투어 개막전인 더 센트리가 취소됐다.

PGA 투어는 22일(현지시간) "개최지인 미국 하와이주 마우이섬이 극심한 가뭄에 시달려 대체 코스를 물색했다"며 "여러 가지 기준을 놓고 후보군을 검토했지만, 여의찮아 결국 내년 더 센트리를 취소하기로 했다"고 발표했다.

내년 PGA 투어 개막전인 더 센트리가 하와이 마우이섬의 가뭄 때문에 취소됐다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

더 센트리는 매년 새해 첫째 주에 열리는 투어 개막전이다. 내년에는 1월 9일부터 12일까지 하와이주 마우이섬 카팔루아 리조트 플랜테이션 코스에서 펼쳐질 예정이었다.

그러나 마우이섬은 최근 극심한 가뭄에 따른 물 부족 상태로 제한 급수를 했다. 이에 플랜테이션 코스의 잔디가 망가지기 시작했다. PGA 투어는 지난달부터 대안을 찾기 위해 노력했지만 결국 대회 자체를 취소하기로 결정했다.

이에 따라 2026시즌 개막전은 내년 1월 16일부터 19일까지 하와이주 호놀룰루에서 열리는 소니 오픈이 됐다. AP는 "1969년 PGA 투어 창설 이래 가장 늦은 시기에 시즌 개막전을 치르게 됐다"고 전했다. 더 센트리가 취소되면서 내년 PGA 투어 특급 대회(시그니처 대회)는 기존 9개에서 8개로 줄어들었다.





