"코엑스 안에서 헤매지 마세요"…네이버 실내 AR 내비 출시

GPS 없이도 실내 공간에서 길 안내

스마트폰으로 이용자 위치·방향 인식

네이버가 실내에서 길 안내를 제공하는 증강현실(AR) 서비스를 코엑스에서 정식 오픈했다.

네이버는 GPS 없이도 실내 공간에서 네이버지도를 통해 길 안내를 받을 수 있는 실내 AR 내비게이션 서비스를 시작했다고 23일 밝혔다.

실내 AR 내비게이션은 GPS 신호가 닿지 않는 곳에서도 스마트폰 카메라만으로 이용자의 위치와 방향을 정확하게 인식해 AR로 길을 안내해주는 서비스다.

카메라로 주변을 스캔하면 목적지까지 이동 방향이 현실 공간 위에 직관적으로 표시된다. 대형 복합시설과 같이 복잡한 실내에서도 길을 헤매지 않고 쉽게 이동할 수 있는 것이 특징이다.

이번 업데이트와 함께 실내 편의시설 UI(사용자 인터페이스)도 개선했다. 음식점, 카페뿐만 아니라 엘리베이터, 화장실, 안내데스크와 같은 편의시설을 한층 편리하게 탐색할 수 있게 됐다.

실내 AR 내비게이션은 코엑스에서 우선 만나볼 수 있다. 네이버지도는 지난 8월부터 네이버 1784와 그린팩토리에서 AR 내비게이션을 시범 운영하며 기술 및 서비스 안정성을 높여왔다. 유동 인구가 많고 복잡한 복합 공간을 중심으로 대상 시설을 순차 확대해 나갈 계획이다.

아울러 네이버지도는 전국의 주요 랜드마크를 3차원으로 한층 생생하게 탐색할 수 있는 '플라잉뷰 3D' 서비스도 선보였다. 플라잉뷰 3D는 경주 첨성대, 서울 코엑스, 인천 송도 센트럴파크, 전주 한옥마을, 부산 벡스코 등 10개 명소 주변에서 우선 만나볼 수 있다.

네이버지도는 국내 대표 랜드마크와 주변 지역을 대상으로 플라잉뷰 3D를 확대해 나갈 예정이다. 방한 외국인 관광객들도 네이버지도를 통해 한국의 주요 명소들을 현실감 있게 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

네이버지도 서비스를 총괄하는 최승락 부문장은 "지도와 공간지능 기술의 시너지가 무궁무진한 만큼, 이용자에게 더 혁신적인 서비스 경험을 제공하기 위해 다양한 방안을 지속 모색해 나갈 것"이라고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



