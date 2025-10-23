본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

목포 신항만 인근 해상서 차량 추락

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.23 09:11

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해경, 의식없는 운전자 구조 후 병원 이송

목포해경이 23일 목포 신항만 자동차 전용부두 인근 해상에 추락한 차량 운전자를 구조해 응급처치를 하고 있다. 목포해경 제공

목포해경이 23일 목포 신항만 자동차 전용부두 인근 해상에 추락한 차량 운전자를 구조해 응급처치를 하고 있다. 목포해경 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시 신항만 자동차 전용부두 인근 해상에 SUV 차량 추락이 발생해 목포해경이 긴급 구조에 나섰다.


목포해양경찰서는 23일 오전 5시 33분께 목포시 신항만 인근 해상에 차량이 바다로 추락했다는 신고를 접수하고 연안구조정, 경비함정, 서해해양특수구조대 등을 급파했다.

이후 오전 6시 57분 서해해양특수구조대에서 의식과 호흡이 없는 50대 남성 운전자 A씨를 구조, 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 실시한 후 119 구급대에 인계했다.


A씨는 목포 소재 병원으로 이송된 것으로 확인됐다.


한편, 해경은 주변 목격자 및 폐쇄(CCTV)회로를 토대로 차량 추락 경위 등을 살펴보고 있다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기