원자력硏 김민규 박사, IAEA '공로상' 수상

한국원자력연구원은 구조·지진 안전연구부 김민규 박사가 국제원자력기구(IAEA)로부터 공로상을 받았다고 23일 밝혔다.

김 박사는 외부 재해와 관련된 원자력시설 안전 프로그램 연구와 국제협력에 기여한 공로를 인정받았다.

김민규 박사가 국제원자력기구(IAEA)로부터 공로상을 받고 있다. 한국원자력연구원 제공

현재 김 박사는 IAEA의 외부 재해안전실(External Event Safety Section·EESS) 주관 프로그램에 전문가로 참여하고 있다.

EESS는 2007년 일본 가시와자키 가리와 원전에서 지진으로 피해가 발생한 후 설립된 조직이다. 원자력시설 안전에 영향을 미칠 수 있는 모든 외부 재해와 관련해 안전기준 및 문서를 마련해 회원국에 전파하는 역할을 한다.

한편 김 박사는 지진, 쓰나미, 태풍 등 자연재해 관련 원자력시설의 안전 연구를 20년 이상 수행한 전문가로 정평이 났다. 원자력연 구조·지진 안전연구부 부장을 맡고 있는 김 박사는 IAEA, OECD/NEA 등 국제기구에서도 관련 국제협력을 주도해 왔다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



