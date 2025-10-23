롯데마트·슈퍼, 연중 최대 행사 '땡큐절' 개최…한우·킹크랩 등 최대 50% 할인

롯데마트·슈퍼, 30일부터 2주간 '땡큐절' 개최

한우 전 품목 50% 할인 판매

킹크랩 반값 행사…올해 최저가

롯데마트와 슈퍼는 오는 30일부터 다음 달 12일까지 2주간 롯데 그로서리 쇼핑 축제 '땡큐절'을 개최한다고 23일 밝혔다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점 가공 매장 전경. 롯데마트·슈퍼 제공 AD 원본보기 아이콘

땡큐절은 롯데쇼핑 내 그로서리 사업을 담당하는 롯데마트, 롯데슈퍼, 창고형 할인점 맥스(MAXX), 온라인몰 롯데마트 제타(ZETTA)가 참여하는 온·오프라인 통합 프로모션이다. 올해로 3회째를 맞은 땡큐절은 롯데 그로서리 사업부를 대표하는 연중 최대 규모의 행사다.

이번 행사에서는 사업부 간 통합 시너지를 통해 역대급 규모의 할인 상품과 혜택을 마련했다. 필수 식품부터 주류, 생활용품, 잡화 등 전 상품군에 걸쳐 평소보다 두 배 이상 많은 품목을 반값에 선보인다.

먼저 1주차 행사 기간인 오는 30일부터 다음 달 5일까지 한우 전 품목을 50% 할인 판매한다. 1등급 한우는 물론, 축산 MD(상품기획자)가 직접 경매로 공수한 최상위 1++(9)등급 한우 '마블나인'을 반값에 내놓는다. 킹크랩은 반값 행사를 통해 올해 최저가로 선보인다. 롯데슈퍼도 같은 기간 연중 최대 규모의 한우 할인전을 진행해 전 품목을 최대 50% 할인한다.

이외에도 롯데마트는 일자별 초특가 행사를 통해 최대 60% 할인 상품을 선보인다. 인기 상품군 전 품목 반값 행사와 단독 기획 상품도 준비했다.

행사 전인 오는 25일부터 29일까지 5일간은 롯데마트GO 앱 이벤트 페이지에서 최대 9만5000원 상당의 '얼리버드 쿠폰팩'을 증정한다. 땡큐절 행사 기간에는 최대 5만 엘포인트를 받을 수 있는 룰렛 이벤트와 재방문 쿠폰 증정 행사를 진행한다. 온라인몰 롯데마트 제타(ZETTA)에서는 일자별 할인 코드를 선착순으로 지급한다.

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 "땡큐절은 롯데 그로서리를 대표하는 쇼핑 축제로 고객에게 최고의 가격 혜택과 만족스러운 쇼핑 경험을 제공하기 위해 각 사업부의 역량을 총집결했다"며 "고객이 매장에 방문한 순간 '정말 땡 잡았다'고 느낄 만큼 파격적인 혜택을 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>