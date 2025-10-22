연천군, 2029 세계 구석기엑스포 기본계획 주민보고회 개최…성공 개최 시동

경기 연천군은 지난 20일 연천군 종합복지관 대강당에서 '2029 연천 세계 구석기엑스포 기본계획 주민보고회'를 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.

김덕현 연천군수(오른쪽 두 번째)가 지난 20일 연천군 종합복지관 대강당에서 '2029 연천 세계 구석기엑스포 기본계획 주민보고회'를 개최하고 있다. 연천군 제공

이번 보고회는 연천 구석기 유적의 세계적 가치를 널리 알리고, 경기북부 관광·문화산업 발전의 새로운 비전을 공유하는 자리로 마련됐으며, 김덕현 연천군수와 김미경 연천군의회 의장을 비롯해 관련 전문가, 지역 주민 등 100여 명이 참석해 뜨거운 관심을 나타냈다.

행사는 1부 '2029년 연천 세계 구석기 엑스포 타당성 조사 및 기본계획' 최종 결과 보고로 시작됐다. 2부에서는 '2023 순천만국제정원박람회' 총감독을 맡았던 최덕림 감독의 초청 특강이 진행됐다. 최 감독은 '연천세계구석기엑스포 WHY & HOW 혁신할 것인가'를 주제로, 대형 행사 추진 경험을 바탕으로 한 실질적인 전략과 성공 요인을 공유했다.

이어진 주민 토론 및 질의응답(Q&A) 시간에는 김덕현 연천군수, 최덕림 감독, 이인재 가천대학교 교수, 오훈성 한국문화관광연구원 박사가 패널로 참여해 연천 엑스포 개최의 의미와 주민 참여 방안 등에 대해 열띤 토론을 벌였다.

주민들은 "엑스포가 지역 경제에 실질적 도움이 되길 바란다", "주민 의견이 반영되는 체계적인 계획 수립이 필요하다"는 의견을 전하며 적극적인 관심을 나타냈다.

김덕현 연천군수는 "이번 주민보고회는 연천 세계 구석기 엑스포 기본계획을 주민과 공유하고, 직접 의견을 듣는 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 다양한 소통 채널을 통해 주민이 주체가 되는 엑스포가 되도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 김동연 경기도지사와 김덕현 연천군수는 지난 14일 전곡선사박물관에서 진행된 '2029 연천 세계 구석기 엑스포' 공동개최 추진 현장 설명회에서 연천의 오랜 숙원 사업인 구석기 엑스포를 공동으로 추진하겠다고 공식 선언했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



