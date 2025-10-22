본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

양양군, 가을 바다의 정취와 체험 '양양 수산항 축제' 24~26일 열려

이종구기자

입력2025.10.22 17:07

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

요트·투명카누 등 해양 액티비티
양양 수산항 바다 체험 축제 풍성
축제로 어촌에 새 활력 불어넣는다

강원도 양양군은 오는 24일부터 26일까지 3일간 양양읍 손양면 수산항 일원에서 '제8회 2025년 수산항 바다 체험 축제'를 개최한다고 22일 밝혔다.

'제8회 2025년 수산항 바다 체험 축제' 포스터. 양양군 제공

'제8회 2025년 수산항 바다 체험 축제' 포스터. 양양군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 축제는 수산어촌체험휴양마을과 수산어촌계가 주최·주관하며, 양양의 대표 축제인 양양연어축제 일정에 맞춰 개최되는 복합형 지역축제로, 지역 간 상생과 시너지 효과를 도모한다.


올해 축제에서는 투명카누·보트·어선·요트 승선 체험 등 해양 액티비티, 해초비누·양양캔들·디퓨저 만들기 등 유료 체험, 스카이콩콩·연날리기·에어바운스 등 무료 체험 프로그램이 운영된다.

특히, 가족 단위 관광객에게 인기가 높은 어선 및 요트 승선 체험을 저렴한 가격에 제공해 방문객들의 만족도를 높일 예정이다.


양양군 관계자는 "양양연어축제와 함께 8회째를 맞이하는 수산항 축제에 많은 관심을 부탁드리며, 양양의 특별한 가을바다에서 잊지 못할 추억을 선물하겠다"고 말했다. 이어 "다양한 체험프로그램 개발과 체계적인 홍보를 통해 어획량 감소와 인력 유출로 침체된 어촌에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 덧붙였다.


한편, 한국어촌어항공단에 따르면 올해 1월부터 4월까지 양양군 수산어촌체험휴양마을은 요트 승선 체험과 투명 카누 등 차별화된 프로그램을 운영해 2만6380명의 방문객이 다녀갔으며, 6453만2000원의 수익을 올리며 어촌 관광의 성공 사례로 주목받고 있다.




양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기