직스테크놀로지, 기계설비건설공제조합과 MOU 체결

직스테크놀로지 제공 AD 원본보기 아이콘

인텔리젠트 디지털트윈 솔루션 기업 ㈜직스테크놀로지가 기계설비건설공제조합(CI Guarantee)과 조합원사의 경영 부담 완화 및 경쟁력 강화를 위한 CAD 소프트웨어 지원 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 조합과 직스테크놀로지가 전략적 업무제휴를 통해 조합원의 지속가능경영을 지원하고, 국산 CAD 소프트웨어 도입 확대를 통한 산업 경쟁력 강화 및 상호 공동 발전을 도모하기 위한 취지로 추진됐다.

직스테크놀로지는 기계설비건설공제조합에게 직스캐드(ZYXCAD) 영구 라이선스 공동구매 할인 혜택을 제공할 예정이다. 조합원사는 오토캐드를 대체할 수 있는 국산캐드인 직스캐드 영구 라이선스를 부담 없이 도입할 수 있을 것으로 기대한다.

직스테크놀로지가 자체 개발한 국산 CAD 소프트웨어 직스캐드(ZYXCAD)는 오토캐드와 동일한 명령어, 단축키, 파일 형식(LISP 포함)을 지원하여 높은 호환성을 갖췄다. 조달청 나라장터에 등록된 CAD 솔루션으로, 멀티 CPU 기반의 빠른 처리 성능과 직관적 UI, 그리고 450여 개 유틸리티를 제공하는 응용 프로그램 웍스(Works)를 기본 탑재해 설계 효율을 극대화한다.

기계설비건설공제조합 최운구 이사장 직무대행은 "조합원사들의 비용 절감뿐 아니라 업무 효율성 향상을 위한 실질적인 지원책"이라며, "앞으로도 조합원사들의 경쟁력을 높이고 실질적 도움이 되는 환원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

직스테크놀로지 최종복 의장는 "이번 협약을 통해 조합원사들이 합리적인 비용으로 국산 CAD를 도입하고, 설계 생산성과 데이터 관리 효율을 함께 높일 수 있을 것으로 기대한다"며, "직스캐드와 지능형 설계 프로그램인 직스 스페이스(ZYX SPACE)를 중심으로 건설·기계설비 분야의 디지털 설계 환경 고도화에 적극 협력하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>